Immobilier Nantes : Le Groupe Giboire ouvre sa 10ème agence immobilière dans le Grand Ouest

Inaugurée en présence de Martin Giboire, Directeur du Développement du réseau d’agences, et de Laurent Couëron, Responsable d’agence, cette 10e implantation du Groupe Giboire dans le Grand Ouest accompagne les particuliers dans leur projet d’habitation à Nantes et dans l’ensemble de la métropole.

Située rue de l’Hôtel de Ville, cette agence accompagne les particuliers dans leur projet d’habitation avec une offre de services de transaction, location et gestion.

Déjà présentes à Nantes depuis quelques années, les équipes assurent la gestion locative de près de 600 lots, avec de nouvelles perspectives de croissance.

Déployer l’offre de services immobiliers complémentaires au cœur de Nantes

« Cette nouvelle implantation dédiée aux activités de transaction, location-gestion se fait en complément et en synergie avec notre activité de vente de logements neufs. Le groupe est présent depuis plus de 30 ans à Nantes, localisé rue de Strasbourg, il accueille une trentaine de collaborateurs », précise Martin Giboire, Directeur du Développement du réseau d’agences, qui poursuit « cette ouverture avec une équipe déjà en place de 6 personnes s’inscrit dans la stratégie du groupe de renforcer sa présence sur ses métiers et ses implantations historiques, afin de proposer notre offre de services au plus près de nos clients.»

« Cette présence renforcée à Nantes et sa métropole permettra à nos clients de bénéficier des synergies et des expertises du Groupe Giboire tout au long de leur projet immobilier, tant sur le plan commercial, juridique que technique », explique Laurent Couëron, responsable de cette nouvelle agence immobilière à Nantes.

Un objectif : Le mandat exclusif

Estimation du prix de vente réalisée en ligne, visites virtuelles, signature électronique des actes… Autant de facilités qui séduisent aujourd’hui vendeurs et acquéreurs dans leur démarche de projet immobilier, à l’heure où le lieu de vie se réaffirme comme essentiel. « On remarque de plus en plus que le mandat de vente exclusif auprès de notre agence porte ses fruits : il nous permet de travailler mieux, et plus vite, en totale proximité avec notre clientèle » précise Laurent Couëron.

Une offre de service complète portée par le professionnalisme des conseillers permet au Groupe Giboire de bénéficier d’une belle satisfaction client avec une note de 4.6/5 certifiée par Immodvisor.