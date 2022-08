Immobilier Pornic : Ancienne coiffeuse, elle ouvre son agence Stéphane Plaza immobilier  

Par MySweet Newsroom, le 5 août 2022

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement sur tout le territoire et ouvre sa 13e adresse en Loire-Atlantique, à Pornic. Dirigée par Jessica Bastard-Navau, directrice et franchisée, l’agence a ouvert ses portes fin juillet. Celle-ci nous raconte son aventure immobilière.

Quel a été votre parcours professionnel avant de rejoindre le réseau Stéphane Plaza immobilier ?

Jessica Bastard Navaud : Depuis ma plus tendre enfance, le secteur immobilier fait partie de la vie de famille, mon père étant constructeur. Après des études en coiffure, j’ai évolué et je me suis épanouie dans ce secteur pendant 20 ans en créant 3 salons. Avec l’arrivée de mon 3e enfant, il était temps pour moi de changer de métier. J’ai ainsi eu l’opportunité de me former au sein de l’entreprise de mon père afin de développer ma passion de l’immobilier.

Après 4 années à ses côtés, je rejoins l’aventure du réseau Stéphane Plaza immobilier en créant ma propre agence. Mon âme d’entrepreneuse s’est à nouveau réveillée.

Comment se composera votre équipe et quels sont vos objectifs de recrutement pour les 2 prochaines années ?

Jessica Bastard Navaud : A l’ouverture, l’agence se compose d’une équipe de 2 agents commerciaux et d’une personne en contrat de formation. Mon ambition est de renforcer l’équipe en recrutant de nouveaux talents au poste d’agents commerciaux afin d’animer une dizaine de personnes, prêtes à mener des projets de vie aux côtes des clients. Mon objectif est de faire de l’agence un acteur incontournable de Pornic et des environs.

Quels sont les services proposés à votre clientèle ?

Jessica Bastard Navaud : L’agence propose la transaction achat/vente avec un accompagnement sur-mesure, la recherche de biens personnalisée, et les estimations. Elle offre également ce qui fait la différence du réseau : les outils web et le home staging digital avec projections en 3D pour que les futurs acquéreurs aient plaisir à visualiser leur bien et à concrétiser leur projet de vie sans oublier les mandats simples, exclusifs, à la carte et les visites virtuelles. A moyen terme, je souhaite développer la gestion locative et, un peu plus tard, les services de conciergerie.