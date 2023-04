Immobilier Luisant : Ancienne Kinésithérapeute, Véronique Coubelle ouvre sa 2e agence Stéphane Plaza immobilier

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Luisant, en Eure-et-Loir. Véronique Coubelle ouvre en effet sa 2e agence afin de devenir un acteur incontournable de la ville de Chartres.

Une femme de réseau passionnée par le milieu de l’immobilier

Véronique Coubelle est une ancienne Kinésithérapeute, passionnée par le milieu de l’immobilier elle a repris des études en gestion de patrimoine à 36 ans pour ensuite créé son entreprise. En 2012, elle s’installe avec son mari à Chartres où elle continue son métier de gestionnaire de patrimoine et agent immobilier. C’est une femme de réseau, qui est devenue membre élue de la CCI de Chartres, coprésidente de Chartres initiatives et également membre de Chartres initiatives Mission où elle participe à la vie locale d’entrepreneur en s’impliquant fortement.

Une première agence en basse ville de Chartres

Elle a toujours eu à cœur d’entreprendre et en 2018, elle ouvre sa première agence Stéphane Plaza Immobilier en basse ville de Chartres. L’enseigne Stéphane Plaza Immobilier correspond à ses valeurs humaines et professionnelles : la bienveillance est au cœur de son métier.

Pour cette 2e ouverture d’agence Stéphane Plaza Immobilier, Véronique Coubelle a souhaité ouvrir à Luisant « le petit NEUILLY de Chartres » où elle a eu l’opportunité de s’installer dans un local au cœur de la ville afin de lui permettre d’accroitre sa visibilité et de renforcer son positionnement sur le secteur, tout en continuant à promouvoir l’image du réseau.

Pour offrir le meilleur accompagnement aux clients, Véronique Coubelle est entourée de 8 collaborateurs dont 2 alternants car elle souhaite partager son expérience et donner la chance aux jeunes ! L’agence Stéphane Plaza Immobilier de Luisant comme celle de Chartres proposera la transaction achat/vente avec un accompagnement sur-mesure, les estimations et de la gestion locative, ainsi que des investissements clés en main en fonction du projet fiscal et financier des clients et la Gestion de Patrimoine.