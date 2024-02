« Guillaume Kasbarian : un profil pragmatique qui répondra efficacement aux enjeux des citoyens et des professionnels », Christophe Duprat

Christophe Duprat exprime son soutien enthousiaste envers Guillaume Kasbarian, soulignant son profil pragmatique et son engagement envers une politique du logement claire, juste et efficace.

Je suis ravi d’exprimer ici mon soutien et ma confiance envers la nomination de Guillaume Kasbarian en tant que Ministre Délégué au Logement. En ces temps où les enjeux du logement sont multiples et profonds, la France a besoin de personnalités d’action comme Guillaume Kasbarian pour installer enfin une politique logement claire, juste et pragmatique.

Le logement : de nombreux chantiers à engager

Sa feuille de route est partagée par 68 millions de citoyens, 3 millions de bailleurs particuliers et 300 000 professionnels de l’immobilier :

Installer une solution d’urgence pour l’hiver 2024, 70 ans après la prise de conscience provoquée par l’Abbé Pierre.

Redonner confiance aux investisseurs immobiliers qui renoncent à l’achat ou préfèrent laisser leurs logements vacants pour éviter les risques, les travaux obligatoires et la fiscalité parfois jugée trop lourde et complexe.

Relancer la construction de logements neufs, sans creuser d’avantage le déficit par des programmes de défiscalisation forcément critiqués par tous.

Remettre à plat l’inepte calcul de la performance énergétique et limiter son impact sur la sortie des logements locatifs du marché.

Ré-intéresser les bailleurs à mettre leurs logements vacants en location (3M de logements vacants aujourd’hui, bientôt 5M).

Une vision à la fois holistique et terrain du logement

Guillaume Kasbarian s’est distingué par son engagement et ses actions concrètes, notamment avec sa contribution à la loi anti-squat. Confondre le personnage et ce texte utile mais polarisant serait un raccourci malhonnête et bien trop facile pour ses détracteurs.

Guillaume Kasbarian a une vision à la fois holistique et terrain du logement. Il comprend que le logement ne se résume pas seulement à des politiques de construction et de régulation, mais qu’il touche à des aspects fondamentaux de notre société tels que l’inclusion sociale, la revitalisation des quartiers et des territoires et l’impact environnemental de la construction et de l’occupation. Je suis convaincu que Guillaume Kasbarian saura installer des politiques innovantes, courageuses et inclusives, portées par son expérience et son engagement parlementaire.

L’optimisme est de mise

Avec Guillaume Kasbarian à la barre, je suis optimiste quant à notre capacité à relever les défis immédiats et plus long terme, et à construire une politique logement juste, utile et pérenne.

Je félicite donc chaleureusement Guillaume Kasbarian pour sa nomination et lui souhaite tout le succès dans ses nouvelles fonctions auprès de Christophe Béchu.