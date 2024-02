Fort de 15 000 mandataires immobiliers en France (20 000 dans le monde, en Europe, en Angleterre, en Floride aux Etats-Unis et au Mexique), iad a réalisé un peu plus de 60 000 transactions et un peu plus de 500 millions d’euros de chiffres d’affaires sur l’exercice écoulé. « On est leader de l’immobilier en France, On a voulu réaliser une enquête auprès de nos clients et de nos mandataires pour connaître leurs intentions d’achat. Et on a de bonnes nouvelles« , se réjouit Olivier Descamps au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

« Aujourd’hui, 83% des Français ont un projet immobilier, et 30% d’entre eux dans les 6 mois. L’appétence est là, mais elle est freinée par les taux et surtout par l’accès au crédit, notamment pour les primo-accédants.« , explique t-il à Ariane Artinian.

Et de poursuivre : « Les primo-accédants vieillissent. 48% d’entre eux sont entre 36 et 45 ans ».

S’adapter dans un marché immobilier en concession

Face à un marché exigeant, les Français sont prêts à faire des concessions pour réaliser leur projet immobilier. Olivier Descamps observe que « 60% d’entre eux sont prêts à élargir leur champ de recherche géographique pour trouver un bien en adéquation avec leur budget. »

Les critères prioritaires restent l’environnement, la proximité des commerces, des transports, des axes routiers, et la sécurité.

« Si la baisse des prix baisse générale des prix de moins de 2%« , Olivier Descamps pointe du doigt des disparités régionales significatives. « Certaines métropoles, comme Bordeaux, ont vu leurs prix chuter de manière plus marquée« , observe t-il

Les conseils du patron d’iad

« Les vendeurs doivent être réalistes et se baser sur les tendances dans leur bassin« , conseille-t-il, ajoutant que l’expertise des mandataires est clé pour évaluer correctement la valeur d’un bien.

Aux acheteurs, il recommande de ne pas manquer l’opportunité actuelle, malgré les taux d’intérêt élevés. « Achetez maintenant, » suggère-t-il, anticipant une baisse des taux dans les mois à venir qui pourrait favoriser une renégociation avantageuse de leur prêt.

Quant aux professionnels de l’immobilier, le patron d’iad conseille à ses mandataires de « bien piloter et préserver leurs trésorerie« .

À lire et à écouter ausso Immobilier : « La crise aura fait disparaitre 1400 agences immobilières d’ici la fin 2024 », Loïc Cantin (FNAIM)

iad attire de plus en plus de professionnels qui ferment leur agence immobilière

Interrogé sur l’impact de la crise, Olivier Descamps évoque une « diminution des ventes de 12% sur l’exercice qui va se clôturer en juin« . Le réseau iad a perdu 5% de ses effectifs. « Nous recrutons moins de mandataires en reconversion mais beaucoup plus de professionnels de l’immobilier. Nombre d’agents immobiliers impactés par la crise et les coûts fixes nous rejoignent en tant qu’indépendants« .