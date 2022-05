Le réseau iad organise sa 2e convention en Normandie le 19 mai

iad réunit 300 entrepreneurs lors de sa deuxième convention régionale en Normandie le jeudi 19 mai.

iad, leader de l’immobilier digital en Europe, organise sa deuxième convention régionale en Normandie le jeudi 19 mai. L’occasion pour la première licorne française du secteur de la Proptech qui souffle ses quatorze bougies de réunir 300 entrepreneurs iadiens afin de témoigner du dynamisme de l’activité économique du réseau dans la région.

Pour Amandine Démaret, conseillère immobilier iad depuis sept ans à Rouen : « La pandémie à impacté le marché immobilier et les comportements d’achat dans cette région très proche de la capitale. La Normandie continue de séduire de nombreux acheteurs à la recherche de nature et d’espace même si les prix augmentent dans certains départements. La Marne (51) et la Seine-Maritime (76) sont les départements où iad est le plus présent et enregistre les plus fortes hausses de transactions : respectivement + 65% et 67% entre 2020 et 2021»

A fin décembre 2021, le réseau, partenaire immobilier du Top 14 jusqu’en juin 2025, compte 700 conseillers immobiliers en Normandie avec une hausse de son activité globale de l’ordre de 60%.