Pays Basque espagnol :  Villa des années 30 avec vue mer à San Sébastian

Construite dans les années 1930 par le renommé architecte Lagarde, cette propriété de 600 m², initialement conçue comme un hôtel, s’étend sur quatre niveaux, comprenant une tour, tous reliés par un imposant escalier en bois.

Une très belle bâtisse en bord de plage

De très beaux espaces et volumes

Elle abrite six chambres et quatre salles de bain au sein de ses 33 pièces au total, agrémentées de multiples terrasses, balcons et deux garages.

La maison, remarquablement préservée, se distingue comme l’une des rares propriétés individuelles dans ce quartier prestigieux de Saint-Sébastian.

Son prix : 6 500 000 €. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur barnes-international.com.