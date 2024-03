Journée de la Femme : Quand elles reprennent le pouvoir en immobilier

De plus en plus de femmes, avec ou sans enfants, achètent seules. C’est le constat que fait Mon Chasseur Immo en réalisant que la part de femmes seules qui fait appel à ses services atteint 60% sur les 2 premiers mois de l’année.

Les femmes sont majoritaires parmi les personnes qui achètent seules en passant par les services de Mon Chasseur Immo. Entre indépendance financière et modification sociologique des ménages, les femmes semblent avoir pris le pouvoir en immobilier…

« Les femmes célibataires, avec ou sans enfants, sont aujourd’hui des acteurs clés de la transaction immobilière », analyse Frédéric Bourelly, Président de Mon Chasseur Immo.

De plus en plus de femmes achètent seules

Les acquéreurs « solos » représentent aujourd’hui un peu plus de 50% de la clientèle de Mon Chasseur Immo. Pami eux, la proportion de femmes achetant seules ne cessent de croître. De 45% en 2019, elle atteint 53% en 2023.

« Sur les 2 premiers mois de cette année, la part de femmes seules étant passées par Mon Chasseur Immo atteint même 60%. Une proportion bien supérieure à celle constatée au niveau national. Pour mémoire, les femmes solos représentaient 18,1% des dossiers de financements immobilier chez CAFPI en 2022 », précise Frédéric Bourelly.

Plusieurs phénomènes viennent expliquer cette dynamique. Tout d’abord, on constate ces dernière années une profonde modification de la sociologie des ménages, où la part de familles monoparentales prend une place de plus en plus importante. Conséquence la typologie des biens recherchés évolue. « En 2019, les acquéreurs femmes recherchaient pour plus de 60% des biens de 1 ou 2 pièces, aujourd’hui la demande se porte à 64% sur des 3 pièces et + », souligne-t-il.

Preuve de leur souci d’indépendance immobilière, les femmes achètent seules et jeunes. Ainsi en 2023, les femmes de moins de 30 ans représentaient 18% de la clientèle de Mon Chasseur Immo alors qu’elles n’étaient que 3% 4 ans plus tôt. Dans le même temps, la part des 30/40 ans a baissé, passant de 39% à 23%, mais elle est repartie à la hausse chez les 50/60 ans (21% en 2019, 15% en 2021 et 25% en 2023).

À lire aussi Journée de la Femme : Le BTP, un secteur qui attire encore très peu les femmes

Les femmes qui achètent seules privilégient les appartements

La recherche de la résidence principale reste la première raison des femmes pour acheter un bien immobilier seules (+70% des demandes ces dernières années). Par contre, leur choix se porte davantage sur des appartements (75 % de la demande des femmes seules, contre 63% sur l’ensemble de la clientèle de Mon Chasseur Immo).

Depuis la pandémie de covid, Mon Chasseur Immo remarque également une part grandissante de recherche de résidence secondaire de la part des femmes achetant seules. En 2023, cela représente 8% des recherches contre 4% en 2019 (et même 1% en 2021).

« Le marché immobilier cible traditionnellement le couple. Malgré un budget inférieur à celui des hommes solos (235000 € contre 365 000 € en 2023), les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché. Chez Mon Chasseur Immo, nous leur apportons l’accompagnement et le conseil nécessaires pour réaliser au mieux leur projet immobilier », conclut Frédéric Bourelly.

À lire aussi Jeux Olympiques : Louer son logement, oui mais en étant bien assuré

Chasseur immobilier, un métier qui se conjugue au féminin

Le réseau Mon Chasseur Immo compte aujourd’hui 160 chasseurs, dont 60% de femmes. D’ailleurs le Top3 des chasseurs 2023 comprend 2 femmes, dont 1 à la première place. De même, au niveau de l’encadrement, 5 des 9 city managers sont également des femmes.

« Notre métier est un métier passion, qui permet de concilier travail, liberté, indépendance et rémunérations. Nous avons à cœur d’offrir à tous et toutes les opportunités d’un développement professionnel et personnel », conclut Frédéric Bourelly.