Co-présidente du groupe Emile Garcin, entreprise fondée par son père, pionnier de l’immobilier de caractère d’abord dans les Alpilles et le Lubéron, Nathalie Garcin est une figure emblématique de l’immobilier de luxe. Rencontre avec une femme de caractère à l’occasion de la journée de la femme.

MysweetImmo : Quel est votre regard sur la parité dans l’immobilier ? En quoi est-ce un sujet ?

Nathalie Garcin : Certaines qualités telle que l’empathie et la capacité d’écoute sont très présentes chez les femmes. Je pense que c’est la raison pour laquelle notre métier présente une grande parité entre les hommes et les femmes. D’un point de vue général, nos équipes ont une grande variété de profils et de personnalités répondant à une clientèle par essence très variée. Je ne recrute pas une femme ou un homme mais une personnalité dynamique, franche et empathique, capable de servir au mieux nos clients.

Nathalie Garcin : En créant une atmosphère. La disparité des profils est ainsi mise en valeur. S’il y a une bonne ambiance, on attire beaucoup les femmes.

MysweetImmo : Existe-t-il un management ou leadership au féminin ?

Nathalie Garcin : Je ne crois pas qu’il y ait un leadership au féminin. Il y a autant de leadership que de personnalités dans mon équipe. Mon management ? Maire confiance et essayer de trouver les meilleures qualités de chacun.

Nathalie Garcin : En donnant autant de responsabilités aux femmes qu’aux hommes. Il faut des femmes patronnes dynamiques et positives !

MysweetImmo : Des tips pour aider les femmes à se faire une place et prendre des responsabilités dans l’immobilier ?

Nathalie Garcin : Etre positive, patiente, aimer les autres et être à l’écoute.

MysweetImmo : La journée type d’une patronne ?

Nathalie Garcin : Je fais le tour de mes bureaux parisiens et je pense à ceux qui sont plus loin. Il est essentiel de leur montrer que je pense à eux en envoyant des petits messages.

Je gère les affaires en cours. Je réfléchis à ce que je pourrais améliorer pour faire grandir encore mieux la maison Emile Garcin.

Nathalie Garcin : Quelle crise ?

Nathalie Garcin : Ils savent que je suis toujours là pour eux et à leur écoute.