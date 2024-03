De A à Z découvrez la liste de ces femmes de l’immobilier qui se distinguent par leur leadership bien trempé. Cette liste conCette liste de A à Z célèbre 25 femmes qui révolutionnent l’immobilier en 2024. Non exhaustive, nous vous invitons à nous suggérer d’autres noms inspirants pour enrichir notre panorama de leaders féminins

Miriam Annoni (Harvey Family) : Elle crée des lieux de vie enchantés

Miriam Annoni a d’abord travaillé dans la gestion de patrimoine puis pour le compte de promoteurs. Energique, femme de réseaux, elle a eu envie de se lancer dans l’entreprenariat. Elle a créé sa propre structure de distribution de programmes immobiliers avant de s’associer du promoteur engagé, La Harvey Family, aux côtés de David Inquel, Romaric Gaudemer et David Douillet. Aujourd’hui, Miriam Annoni est une femme heureuse puisqu’elle conçoit les villes de demain, celles qu’elle souhaite laisser à la société, aux générations futures… Elle conçoit de « beaux produits » pour permettre aux résidents d’accéder à une belle qualité de vie.

Caroline Arnould (CAFPI) : Elle est la plus prêteuse

Caroline Arnould est directrice générale du courtier Cafpi. Diplômée d’Hypokhâgne Reims et de l’Ecole française des attachés de presse et professionnels de la communication (EFAP), elle a été précédemment cadre dirigeante pendant 15 ans dans le groupe Crédit Agricole (LCL, Crédit Agricole Titres). Elle est également Présidente de l’Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC). Ses différentes expériences dans la communication, dans le secteur financier et sa connaissance approfondie du monde bancaire sont de réels atouts qu’elle met à profit pour accélérer le développement de Cafpi.

Véronique Bedague (Nexity) : Elle est la patronne du premier promoteur

Véronique Bedague est la présidente du groupe immobilier Nexity depuis 2023. Ancienne haute fonctionnaire, directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon, elle a intégré Nexity en 2017, comme secrétaire générale et membre du comité exécutif. Elle a pris la tête en 2018 de la branche immobilier d’entreprise, avant d’en devenir directrice générale déléguée en 2019 puis directrice générale en 2021. Sous sa présidence, Nexity a recentré son activité sur la France en cherchant à devenir un « opérateur global d’immobilier » présent dans tous les métiers de l’immobilier et pour tous les types de clients. Véronique Bédague a été nommée au grade de chevalière dans l’ordre national du Mérite puis promue au grade d’officier.

Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet (Cabinet Bedin) : Elles dirigent de mère en fille

Le Cabinet Bedin Immobilier situé dans les Landes et en Midi-Pyrénées est une histoire de femmes. Fondé par Yvette Bedin, en 1977, il est aujourd’hui dirigé par sa fille Julie Bedin Pouquet, tombée « dans la potion magique de l’immobilier quand elle était petite » et qui travaille à ses côtés depuis 2002.

Vanessa Benedic (homeloop) : Elle est la plus pressée

Diplômée d’école de commerce, entrepreneur (e), à la tête de plusieurs agences immobilières qu’elle vend à celui qui deviendra son mari, Thierry Benedic, Vanessa Benedict est aujourd’hui à la tête d’Homeloop, la nouvelle entité d’ibuying (achat instantané) du groupe immobilier familial Benedict. Mère d’une famille (recomposée) de cinq enfants, cette passionnée de piano affiche de solides ambitions pour cette nouvelle activité du Groupe car elle y voit là l’opportunité de faire de l’immobilier autrement. Elle compte faire du rachat d’homeloop un « accélérateur de croissance » pour Benedic immobilier.

Virginia Bernoux (Ogic) : Elle est experte en construction

Ingénieure diplômée de l’INSA Lyon en génie civil et urbanisme, experte des métiers de la promotion immobilière, Virginia Bernoux est entrée en 2020 chez OGIC en qualité de Directrice Générale chargée des logements, des grands projets et de l’innovation. Elle a été nommée au poste de Présidente du Directoire et affiche son objectif : construire une ville durable, apaisée et accessible à tous.

Caroline de Gantès (AVIV) : Elle aide les Français et le européens à se loger

Caroline de Gantès a travaillé chez Google, où elle a le plus récemment occupé depuis Paris le poste de Directrice de Google Shopping pour 10 pays en Europe. Avant de rejoindre Google, cette Franco-Américaine a travaillé chez McKinsey & Company aux États-Unis et en France. Caroline de Gantès est diplômée d’un M.B.A. de Harvard Business School et d’un B.A. de Vanderbilt University. En mars 2021, elle intègre le Groupe Se Loger en tant que Country Managing Director, ravie de rejoindre le secteur de l’immobilier qui lui est cher. En 2022, elle est nommée à la tête d’Aviv France, qui regroupe Le Groupe SeLoger, Meilleurs Agents et une dizaine de marques en France.

Vanda Demeure (Coldwell Banker Europa Realty) : Elle ne jure que par le luxe

Figure de l’immobilier de luxe, Vanda Demeure navigue entre Paris, l’Europe et les Etats-Unis. Russe de naissance, parlant couramment le français et l’anglais, Vanda traite avec des acheteurs et vendeurs internationaux du monde entier. Reconnue pour son professionnalisme, elle met son savoir-faire aux services des clients internationaux les plus haut de gamme de Coldwell Banker Global Luxury à Paris et à Monaco.

Danielle Dubrac (UNIS) : Elle fédère les administrateurs de biens

Après des études d’ingénieur, Danielle Dubrac tombe dans la marmite de l’immobilier par hasard. Elle fonde il y a plus de 30 ans un cabinet de Syndic/Location/Gestion. La rencontre de Paul Roland, secrétaire général de la CNAV (ancêtre de l’UNIS), lui permet de découvrir l’activité syndicale. Immédiatement séduite par la convivialité du syndicat, le partage des problématiques de management avec d’autres chefs d’entreprise, la veille juridique … elle devient progressivement Présidente du syndicat au niveau régional puis secrétaire général, et enfin Présidente de l’UNIS en 2020. En juin 2023, elle a été réélue à l’unanimité par les 93 membres du Conseil d’Administration pour un nouveau mandat de trois ans. Femme engagée, solidaire, Danielle Dubrac est également Présidente de la CCI 93. Elle est Officier dans l’ordre du Mérite et Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.

Pauline Boucon Duval (Groupe Duval) : Elle développe un coté business angel

En tant qu’héritière du Groupe immobilier fondé par son père, Pauline Duval aurait pu se la couler douce. C’était mal la connaître. Diplômée d’Assas, elle file à New-York. Après un MBA et un 1er job d’asset manager, elle rejoint l’entreprise familiale avec une idée en tête : s’imposer et faire oublier son hérédité. Après avoir gravi de nombreux échelons, Pauline Duval reprend les rennes de l’entreprise. Avec un œil sur l’international et les start-up. En 2022, Pauline Duval est arrivée en tête des femmes investisseuses du classement Challenges-Angelsquare pour la période 2020-2021 !

Béatrice Favat-Poinsot (Fondation L’Adresse) : Elle aide les parents d’enfants hospitalisés

Après différentes expérience professionnelles, Béatrice Favat Poinsot s’essaie à l’immobilier en tant qu’agent commercial. Immédiatement séduite par le contact humain, elle rejoint ensuite le réseau L’Adresse à La Crau et se donne toutes les chances pour reprendre l’agence. En 2018, l’Adresse est le 1er réseau immobilier à se doter de sa fondation caritative, sous l’égide de la Fondation de France. Le poste de Présidente lui est proposé. Très fière, elle accepte sans hésiter de porter les valeurs du réseau à travers des actions concrètes pour les autres. Pour elle, parler d’immobilier c’est bien, mais se recentrer sur l’humain est important.

Alexandra François-Cuxac (AFC Promotion) : Elle cultive l’art de l’immobilier

Promoteur depuis 30 ans, fondatrice de AFC Promotion en 2011, Alexandra François-Cuxac a longtemps été la patronne des promoteurs. Première femme élue Présidente de la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers) de 2015 à 2021, elle a pris des positions sur la question du logement abordable ou de la ville durable de demain qui ont façonné son image d’une femme volontaire et visionnaire sur son secteur d’activité. Elle est reconnue comme une experte du logement neuf. Elle met tous les jours son sens de l’écoute, son goût pour l’architecture, l’art et le développement durable au service des projets d’AFC Promotion en collaboration avec son équipe composée d’hommes et de femmes à parité.

Nathalie Garcin (Groupe Emile Garcin) : Elle a su s’imposer à la fête de la maison de famille

Nathalie Garcin est une figure emblématique de l’immobilier de luxe. Elle s’est imposée dans un univers d’hommes, contre l’avis de son père au début qui déplorait qu’elle s’aventure dans un secteur encore machiste à l’époque.

Co-présidente du groupe Emile Garçin, fondé par son père, elle dirige et développe l’entreprise dans un esprit de famille aux côté de ses frères Emmanuel et Antoine.

Carine Janssens (Groupe Janssens) : Elle sa craqué pour la Provence

Rien ne prédestinait Carine Janssens, co-fondatrice avec son mari, Rudi, du Groupe Janssens Immobilier, spécialisé dans l’immobilier de prestige en Provence et sur la Côte provençale, à se lancer dans l’immobilier jusqu’au jour où ils passent des vacances en Provence en 1996. Cette passion pour la Provence les conduit à quitter leur Belgique natale pour s’aventurer dans un projet fou : ouvrir leur première agence immobilière à Bonnieux, dans le Lubéron, alors qu’ils ne connaissent rien à ce secteur d’activité. C’est chose faite en 1999. Les ouvertures s’enchaînent alors. Leur fille Julie rejoint ensuite cette aventure familiale. Aujourd’hui, le Groupe compte 13 agences immobilières et 70 collaborateurs.

Line de Kilmaine (Citya Immobilier) : Elle est l’ex plus jeune DRH de France

Titulaire d’un Master Politiques et Stratégies des Ressources Humaines (FASSE – Institut Catholique de Paris) a fait ses premiers pas chez Citya Immobilier en 2001 … En 2003, Philippe Briand, Fondateur du Groupe Arche, lui confie le poste de Directrice des Ressources Humaines en prévoyant déjà qu’elle «grandira avec l’entreprise ». Elle devient la plus jeune DRH de France dans une entreprise qui compte alors une dizaine d’agences et 250 collaborateurs. Aujourd’hui, Line de Kilmaine dirige une équipe de plus de 50 personnes, édite mensuellement plus de 7 000 paies et gère un budget formation à l’attention des 4 500 collaborateurs Citya Immobilier, de près de 3 millions d’Euros.

Isabelle Larochette (Fondation I Loge You) : Elle dit I Loge You sans relâche de la cour au jardin

On ne présente plus Isabelle Larochette. Agent immobilier à Paris depuis 27 ans, elle a lâché son agence de la rue des Abesses dans le 18e pour lancer son réseau de consultants indépendants dédié à l’immobilier de charme : De la cour au jardin. Un concept qui cartonne sur le territoire. C’est aussi une femme engagée. Elle a créé la Fondation I Loge You en 2013, sous lʼégide de la Fondation de France, qui a pour mission de récolter des fonds auprès des professionnels de l’Immobilier, de la Construction et de l’Habitat afin de financer des projets de mieux-logement en France.

Maria Eugenia Lopez (Heria) : Elle met en relation les familles monoparentales

Maria Eugenia Lopez a eu une idée : comme il n’existait pas de plateforme de mise en relation pour permettre à des familles monoparentales d’accéder à un logement en colocation, elle a lancé en 2023 une application Heria qui permet une mise en relation entre les familles monoparentales pour accéder à un logement commun. Ce portail s’adresse à tous les acteurs de l’immobilier, les agences immobilières, les bailleurs sociaux, mais aussi, et surtout aux familles. Heria a reçu le trophée « Pépite SweetAwards 2023 » au salon RENT.

Christine Leconte (CNAO) : Elle met en ordre les architectes

Christine Leconte est à la tête du Conseil national de l’Ordre des Architectes depuis juin 2021. Diplômée en 2004 de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles, cette femme dynamique veut réconcilier architecture et société. Convaincue que l’étalement urbain est tout sauf une bonne idée, elle plaide pour que l’architecture soit envisagée comme une solution pour construire des villes plus écolo et plus durables. Militante, elle tient à ce que l’architecture ne soit pas oubliée des politiques publiques.

Aurélie Miribel (groupe Cimm) : Elle a de l’ambition pour ses indépendants

Tombée dans la potion magique de l’immobilier dès l’enfance, Aurélie Miribel a pris les rennes en 2020 du groupe CIMM Immobilier, fondé par son père Jean-Claude Miribel en 1979 à Grenoble. C’est elle qui développe désormais les deux entités, Cimm Immobilier et le réseau d’agents commerciaux Immoliaison, imposant sa patte, et de l’ambition pour le Groupe, elle en a.

Sophie Richard (Viagimmo) : Elle démocratise le viager

Viagériste, juriste, Sophie Ricard crée créé sa première agence immobilière en 2012 aux Sables-d’Olonne. En 2017, elle décide d’aller plus loin et lance le réseau VIAGIMMO qui accompagne les professionnels qui souhaitent se spécialiser en viager, grâce à un contrat de franchise. Bouillonnante d’idées, elle le développe avec passion sur le territoire. Son objectif est clair : installer durablement la marque dans le paysage immobilier français, tout en redonnant au viager ses lettres de noblesse. Cinq ans après sa création, le réseau VIAGIMMO compte déjà plus de 30 agences en France métropolitaine et en Guadeloupe.

Sophie Sabot-Barcet (CSN) : Elle représente les notaires de France

Diplômée de l’Université de Clermont Ferrand, notaire associée depuis 2001 à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), Sophie Sabot-Barcet est devenue en octobre 2022 La première femme élue présidente du Conseil supérieur du notariat.

Coline Sinquin (Omedom) : Elle centralise toutes les infos sur vos biens

Audacieuse, Coline Sinquin, a créé Omedom en 2021 à Albi une jeune startup pensée pour les propriétaires afin de leur permettre de centraliser dans une application tous les documents administratifs qui concernent leurs biens (un coffre-fort numérique) qui répond également à toutes leurs questions : qu’est-ce que j’ai réglé ? Quand ? Quoi ? Sur quel bien ? Omedom a déjà séduit plus de 10 000 propriétaires en France et à l’étranger et recense 382 millions d’euros d’actifs dans sa base de données. Coline Sinquin est Lauréate du 1er Proptech Sweet Ladies Award by Seloger et MySweetimmo et du concours She’S Mercedes de la saison 3.

Anne-Sophie Thomas (Gestia Solidaire): Elle prône la location solidaire

Anne-Sophie Thomas a cofondé, avec son frère Emmanuel, Gestia Solidaire un réseau d’agences immobilières pas comme les autres : responsables et solidaires. L’objectif ? Aligner les intérêts des investisseurs avec les besoins des locataires qui ne rentrent pas dans les critères classiques de façon à rendre le logement accessible à tous, et plus particulièrement aux étudiants, jeunes actifs et familles monoparentales. Anne-Sophie Thomas était finaliste du Prix Féminin de l’Immobilier 2021.

Emilie Viala (Noovimo) : Elle fédére des conseillers immobiliers

Profondément indépendante, Emilie Viala crée en 2015 un réseau d’agents commerciaux en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie à son image dans lequel chaque conseiller est épanoui, épaulé, formé, soutenu : Home Land Transaction. En 2023, Noovimo, réseau de conseillers immobiliers indépendants nantais rachète la force commerciale du réseau Home Land Transaction. De cette opération naît une nouvelle filiale, Noovimo Sud Ouest, dans laquelle la dirigeante réinvestit pour continuer à suivre ses équipes et développer cette structure.