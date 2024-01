Son parcours dans l’entreprise familiale fondée par son père, le développement du groupe d’agences immobilières Emile Garcin (une trentaine bureaux détenus en propre par la famille et 140 collaborateurs), son soutien à Hugo Marchand…. Figure emblématique de l’immobilier de luxe, Nathalie Garcin, co-présidente du groupe Emile Garcin se livre au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo. Extraits choisis.

Nathalie Garcin : Je dirige l’entreprise avec mon frère Emmanuel. Lui gère tous les bureaux du sud-est de la France, et moi, je m’occupe du reste. J’ai démarré à Paris et développé notre présence dans le nord et l’ouest de la France, y compris à Biarritz, Saint Jean, Bordeaux, etc. Mon frère, quant à lui, est resté en Provence. L’esprit de famille est au cœur de notre entreprise

Ariane Artinian : Vous avez toujours voulu être agent immobilier ?

Nathalie Garcin : Non, j’ai commencé à travailler très tôt dans la communication. J’étais d’abord dans une agence de publicité avant de travailler pour l’épicerie fine Hédiard. Après la vente de la maison Hédiard, j’ai dit à mon père que je voulais vendre des maisons motivée par ma passion pour le contact humain, la communication, le luxe…

Nathalie Garcin : Au début, il m’a dit non, ce n’est pas un métier de femme. C’était une autre époque vous savez. À l’époque, le secteur était assez machiste, on n’écoutait pas toujours les femmes. Mais je me suis imposée, malgré les difficultés.

Nathalie Garcin : Malgré un ralentissement du marché, nous avons bien performé, avec des résultats légèrement supérieurs à 2020.

Ariane Artinian : Qui sont vos clients ? Que recherchent-ils ?

Nathalie Garcin : La majorité de nos clients sont français, souvent résidant à l’étranger, cherchant des pieds-à-terre ou des résidences secondaires en France. Les biens varient de petits appartements à de grands espaces selon les besoins des clients.

Ariane Artinian : Quelles sont les perspectives de développement pour le groupe Émile Garcin ?

Nathalie Garcin : Nous venons d’ouvrir un bureau à Marseille et allons en ouvrir un autre à Paris dans les Jardins du Palais Royal. Nous continuons à nous développer et à renforcer notre présence.

Ariane Artinian : Coté mécenat, vous soutenez notamment un programme visant à rendre la danse accessible à tous ?

Nathalie Garcin : Oui, avec « Les étoiles au château », le danseur étoile Hugo Marchand investit les cours et jardins des châteaux avec l’ambition de populariser la danse au plus grand nombre avec des billets à 13 euros. Il veut donner l’accès à la danse à tous les enfants qui n’ont pas la chance de pouvoir aller à l’Opéra de paris. C’est merveilleux !