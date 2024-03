Immobilier : XPerience.immo lève 1,9 M€ pour développer son WebApp dédiée aux promoteurs

Lancée en 2022 et en développement depuis 5 ans, la proptech bordelaise XPerience.immo boucle un premier tour de table d’1,9 million d’euros auprès de One Maker Nation et Holnest, avec le concours de BPI France, de partenaires bancaires (SG Banque et BNP Paribas) et d’un pool d’entrepreneurs à succès. XPerience.immo a développé la première WebApp Responsive indépendante dédiée aux promoteurs immobiliers, qui regroupe et simplifie la gestion financière, commerciale et la relation client en un seul espace.

Avec cette première levée de fonds, la société franchit une nouvelle étape dans son développement, pour répondre à ses ambitions de croissance en France puis en Europe. Après avoir doublé ses effectifs en 2023, XPerience.immo ouvre 30 postes et vise 200 clients d’ici 5 ans.

Digitaliser toute la chaîne de valeur pour augmenter les marges

Fondée par Florent Pitoun, engagé dans l’entrepreneuriat et la tech depuis plus de 15 ans, XPerience.immo s’est lancé le défi de digitaliser le secteur de la promotion immobilière. En proposant une WebApp responsive qui rassemble la gestion financière, la commercialisation et la relation client, la proptech entend répondre aux principaux enjeux de ce secteur : simplifier le pilotage de toute la chaîne de valeur pour une meilleure maîtrise des marges.

XPerience.immo est le fruit de 5 années de R&D menées au sein de la cellule intrapreneuriale d’ID&AL Groupe. Florent s’entoure d’une équipe de 6 personnes pour analyser les besoins de chaque métier et concevoir une solution unique qui regroupe l’ensemble des outils, le tout en collaboration permanente avec les meilleurs experts métiers du promoteur. En centralisant la gestion financière, commerciale et la relation client au sein d’une seule solution, les équipes divisent par 3.5 le temps digital passé à gérer une opération immobilière. Une gestion améliorée pour une rentabilité optimisée.

En 2022, la solution est éprouvée et Florent décide de la lancer de manière indépendante sur le marché.

“Nous sommes ravis d’avoir contribué à la création d’XPerience.immo. L’innovation est au cœur de nos enjeux, tout comme la vision 360° des projets que nous menons. Ce projet intrapreneurial s’est adossé à nos équipes et nos métiers, pour proposer une solution inédite et très attendue sur le marché. Nous avons été le premier utilisateur et avons souhaité devenir le premier client, convaincus par les résultats et la facilité d’utilisation des différents modules. Cela permet de répondre aux besoins de l’ensemble des services : financier, gestion de programmes, commercial, administration des ventes et commercial. C’est une belle avancée vers une digitalisation efficace de notre secteur !” explique Edouard Myon, Associé Fondateur chez ID&AL Groupe

200 clients et 30 postes ouverts d’ici 5 ans

L’industrie de la promotion immobilière fait face à une série d’enjeux importants, notamment la raréfaction de la distribution du crédit et l’augmentation des coûts de construction. En deux ans, les taux d’intérêt ont connu une hausse significative, passant de 1 à 4%*, impactant lourdement le secteur. Dans ce contexte, XPerience.immo se positionne comme la seule WebApp 360 couvrant la finance, le commerce et la relation client et permet aux promoteurs des gains de temps, une optimisation des ressources et une meilleure maîtrise des marges.

Avec déjà plusieurs centaines d’utilisateurs quotidiens fidélisés, chez ID&AL Groupe, Sopic, ou Maciflore, XPerience.immo vient également d’être intégrée au programme de formation d’une école spécialisée dans la promotion immobilière, afin d’accompagner la transformation numérique du secteur.

Accélérer la digitalisation de la promotion immobilière

“Après 5 années passées dans la promotion immobilière, j’ai observé qu’il existait une myriade de solutions pour répondre aux enjeux de chaque métier, mais que tout évoluait de manière indépendante. Nous avons donc créé une solution collaborative qui permet d’unifier la gestion financière, projet, commerciale et la relation client. Sur les 3 000 promoteurs présents en France, près de 70% d’entre eux ne sont pas ou peu digitalisés et perdent un temps précieux dans leur gestion financière, commerciale ou dans le suivi de clientèle. Une perte sèche qui se répercute sur la marge. Il y avait un vrai besoin et aucune solution simple, responsive et complète. Nous avons eu la chance de développer cette solution dans des conditions optimales pour analyser, tester et ajuster. Aujourd’hui, nous enregistrons 100% de DAU (Daily Active Users) sur notre WebApp, ce qui nous conforte dans la facilité d’utilisation de notre solution”, précise Florent Pitoun.

Avec cette première levée de fonds, XPerience.immo entend imposer sa solution en France et ambitionne une expansion européenne puis outre-Atlantique à 2 ans. Pour accompagner cette croissance, 30 postes seront ouverts afin d’accompagner les 200 clients visés d’ici 5 ans.