Immobilier neuf : Le promoteur Altarea subit la crise de plein fouet

Altarea, deuxième promoteur immobilier français, a souffert du coup d’arrêt dans la construction neuve en 2023, affichant un résultat net récurrent, son indicateur de référence, en baisse de 63% à 101,2 millions d’euros;

La baisse du résultat net récurrent (FFO) est « assumée« , veut rassurer le groupe dirigé par Alain Taravella, qui table sur un retour à la croissance en 2024, sans donner d’objectif chiffré.

Le groupe se fixe un objectif à quatre ans d’un FFO supérieur à 300 millions d’euros.

Comme les autres promoteurs, Altarea subit de plein fouet la crise de l’immobilier neuf, tiraillé entre des coûts de construction qui ont grimpé et une demande en berne, sous l’effet de la remontée des taux d’intérêt.

Au cours de l’année, il a décidé de renoncer à certaines acquisitions de terrains à bâtir, pour se concentrer sur les opérations les plus rentables ; et de revoir à la baisse la valeur de certains de ses actifs, ce qui explique en partie la chute de son bénéfice.

« Les prix vont encore baisser »

« Nous avons préféré ne pas acheter des terrains plutôt que des terrains qui allaient entraîner des pertes dans le futur« , a justifié le président du groupe, Alain Taravella. « Nous, nous osons dire que nous sommes en crise, nous osons dire que les prix étaient élevés, et que peut-être ils vont encore baisser.«

« On fait des appartements plus petits, plus compacts, qui remplissent quand même leur fonction; on se sert sur des zones où on peut avoir le PTZ (prêt à taux zéro, NDLR), la TVA à 5,5%« , a expliqué Alain Taravella.

Les liquidités dégagées par ces économies lui permettront de faire face à ses échéances de dettes et de financer sa diversification, dans les data centers, parcs photovoltaïques ou fonds d’investissement immobiliers.

Comme attendu, Altarea va réduire la voilure sur les dividendes, en proposant à ses actionnaires un versement de 8 euros par action, contre 10 euros en 2022.

Sa branche immobilier de bureaux accuse également le coup, faute de nouveaux grands projets lancés, dans un contexte de demande atone.

En revanche, son activité de foncière commerciale, qui loue des centres et espaces commerciaux, lui a rapporté plus qu’attendu, avec des revenus locatifs en hausse de 5,8% à 204,8 millions d’euros.