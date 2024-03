Etats-Unis : Propriété exceptionnelle à quelques minutes de New-York

Cette demeure, située dans le prestigieux quartier de Murray Hill à Scarsdale, est un véritable joyau immobilier. A quelques minutes de New York, elle s’étend sur 1,6 hectares de terrain et compte 920 m² habitables.

Une propriété très luxueuse et privée

Dès que l’on pénètre dans la propriété par l’entrée fermée et que l’on emprunte l’allée, on est surpris par le cadre enchanteur.

Les installations extérieures sont impressionnantes : un court de tennis Har-Tru pour les passionnés de ce sport, une piscine magnifique avec spa, un espace cuisine extérieur pour les repas en plein air, un foyer pour les soirées chaleureuses et une véranda couverte pour profiter de la vue sur le paysage environnant.

Elégance et le confort

À l’intérieur, l’élégance et le confort se conjuguent harmonieusement. Un grand hall d’entrée accueille les invités, tandis que la cuisine, récemment rénovée, offre un espace de préparation moderne pour les repas. Les espaces de vie formels, tels que le salon et la salle à manger, sont parfaits pour recevoir tandis que la salle de séjour crée un cadre plus décontracté pour se détendre en famille.

La suite principale est une véritable oasis de luxe, avec une salle de bains de type spa où l’on peut se détendre et se ressourcer. De plus, quatre chambres, avec salles de bains privatives, offrent confort et intimité pour les résidents et les invités.

Une piscine magnifique avec spa

Les installations de loisirs ne manquent pas dans cette résidence d’exception. Un niveau inférieur abrite une salle de jeux pour se divertir, ainsi qu’un sauna, une salle de fitness et un autre espace pour toutes sortes d’activités.

De plus, un garage pour quatre voitures permet un espace de stationnement pratique et sécurisé.

Son prix : près de 7 millions d’euros. Plus de renseignements sur barnes-newyork.com.