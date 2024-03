Ariane Artinian reçoit Eric Allouche, directeur exécutif du réseau d’agence immobilière ERA Immobilier France, dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Selon, lui, inutile d’attendre pour vendre ou acheter un bien immobilier. Il nous explique pourquoi et livre ses conseil aux acheteurs et aux vendeurs.

Au bon prix, tout se vend

Les vendeurs ont-ils raison d’être attentistes ? « Malgré ce qu’on entend dire ici et là, on peut vendre aujourd’hui n’importe quel bien immobilier. À condition d’être au prix du marché. Le prix, je rappelle, est en fonction de l’offre et de la demande.« , insiste Eric Allouche.

S’il y a un peu moins d’acquéreurs aujourd’hui, c’est tout simplement parce que les taux d’intérêts sont passés de 1% à 4%. « Cette hausse a désolvabilisé beaucoup d’acquéreurs. Donc partant de là, le bien ne peut pas être vendu le même prix que ce qu’il était vendu hier. Le petit conseil que je donne, c’est de faire estimer le bien immobilier par un professionnel, parce que c’est extrêmement important d’avoir le bon prix, parce que sinon on perd du temps. »

Si le bien est trop cher, il ne se vend pas

« Le professionnel doit expliquer au vendeur comment il arrive à ce prix, reprend Eric Allouche. Ce prix le plus juste est en baisse par rapport à il y a deux ans. Le pouvoir d’achat a baissé de 25%. pourtant, les prix n’ont pas baissé d’autant. Un vendeur peut se dire qu’il a encore un potentiel de baisse et qu’il a intérêt à attendre. Mais il peut aussi très bien vendre son bien car s’il vend moins cher, il achète moins cher. Donc ce n’est pas vraiment un problème !«

Les acquéreurs prennent leur temps

« À mon sens, si on veut vendre son bien, il ne faut pas tarder à le faire tout simplement parce qu’on ne trouve pas forcément l’acquéreur qui convient comme ça au pied levé. Et ça peut prendre du temps de trouver le bon acquéreur qui ait le bon financement. Donc autant s’y prendre maintenant. »

Passer par un professionnel facilite le choses. Parce que ce dernier, lorsqu’il rencontre des acquéreurs potentiels, discute avec eux. Il examine leurs capacités financières. Il y a tout un travail qui est fait avec cet acquéreur pour vérifier qu’il est vraiment acheteur, qu’il a les moyens financiers. « Il faut se mettre en position d’avoir la meilleure chance pour vendre son bien immobilier. »

Les questions à se poser avant de mettre en vente

Premièrement : suis-je au prix ? Deuxièmement : est-ce que mon bien est suffisamment attractif ? S’il y a quelques petits travaux à faire pour le valoriser, mieux vaut le faire. Ensuite, il faut évaluer la performance énergétique. Aujourd’hui, c’est devenu un critère de recherche pour beaucoup d’acheteurs.

« C’est tellement important qu’il y a même des acheteurs qui enlèvent carrément les biens qui sont en F ou en G et les retirent de leur recherche, ce qui peut être une erreur parce qu’on peut effectivement, parfois, acheter un bien moins cher et faire des travaux qui vont permettre d’améliorer sa performance énergétique donc c’est pas forcément une mauvaise affaire. »

On achète un bien parce qu’il nous plait

« On peut se dire que là les taux sont élevés et qu’ils baisseront peut être. Mais alors, est-ce que je trouverai le bon bien au bon prix ? C’est pas toujours évident. Je pense que quand on trouve le bien qui correspond à notre recherche, il faut l’acheter. On n’achète pas un bien parce qu’on achète un prix. On achète un bien en premier lieu parce qu’il vous plaît. »

Acheter un bien est toujours une bonne chose, notamment si on n’est pas propriétaire, parce que il vaut mieux payer un crédit que payer un loyer.

Investir dans une passoire thermique aujourd’hui

Oui, à condition de regarder le bien de près. Il faut faire des estimations, sortir sa calculatrice, évaluer le montant des travaux pour gagner une ou deux classes au DPE et parvenir au minimum à la lettre D de façon à être un peu moins embêté à termes par les obligations légales.

« L’idéal est de négocier avec le vendeur mais il faut avoir une bonne raison. Certaines personnes achètent une passoire thermique pour se loger, ce qui leur permet d’avoir un bien plus haut de gamme de ce qu’ils prévoyaient et de faire des travaux à termes. Ça peut être un bon plan.«