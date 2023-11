Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, en direct du salon RENT, Ariane Artinian reçoit Eric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA France.

Eric Allouche est moins morose que ses confrères sur l’état du marché immobilier. « La conjoncture est ce qu’elle est, précise-t-il. Les taux de crédit sont très élevés, certes, ce qui exclue de nombreux candidats à l’emprunt. Malheureusement, ce sont des choses que nous, professionnels, ne maîtrisons pas. C’est un problème économique. On est pas le genre chez ERA à souffrir mais plutôt à agir. «

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Le marché immobilier est ralenti mais, selon Eric Allouche, il ne faut pas confondre perception et réalité. Il faut ramener la perception à la réalité. La conjoncture n’est pas si mauvaise en l’état. « Entre 2020 et 2020, explique-t-il, la moyenne des transactions dans l’ancien sur 12 mois étaient de 916 000. Les derniers chiffres sur 2023 font état de probablement 950 000 transactions. «

« Nous sommes encore au-dessus des 916 000. Alors, évidemment, le marché post Covid est monté très vite et très haut. Et la redescente est rapide et brutale. Mais il est toujours au-dessus de la situation pré Covid. »

Le ERA Job Tour 2023 pour former et recruter des professionnels

Faire partie d’un réseau immobilier, tout en restant indépendant et en étant accompagné, est la clé, selon le directeur de réseau, de passer les crises immobilières.

François Gagnon, président des agences immobilières ERA France et ERA Europe, fait actuellement la tournée des Stades avec Le ERA Job Tour 2023 pour proposer à tous les professionnels qui le souhaitent de participer à une formation gratuite, intitulée « 8 clés pour s’adapter au marché immobilier« . Elle est suivie d’une soirée recrutement pour les agences ERA.

« Pour résister à la crise, les professionnels doivent s’adapter, se poser les bonnes questions et se remettre en question. Une dose de tech fait aussi toute la différence. Nous venons de refonder complètement, avec l’IA, la Multi-expertise, notre module ERA qui permet d’estimer un bien. Avoir le bon prix est toujours la clé d’une vente. En ce moment, trouver le bon prix est plus que jamais important mais il faut aussi pouvoir expliquer ce prix au vendeur. Pas seulement le lui donner. C’est tout le travail du professionnel. »