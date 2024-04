Loïc Cantin est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le président de la FNAIM livre son analyse de la conjoncture immobilière. Peut-on parler de reprise du marché depuis le début de l’année ? « Le redémarrage, il va arriver. On est en bonne voie, mais aujourd’hui, il n’est pas acté « , répond Loïc Cantin.

Un marché immobilier en attente de relance

Selon Loïc Cantin, bien que les signaux de redressement soient perceptibles, le marché immobilier reste dans une phase de transition. « Nous observons une légère amélioration, principalement due à un assouplissement des conditions de crédit. Cependant, ce n’est pas encore suffisant pour parler d’un véritable redémarrage, » explique-t-il. En janvier, la production de crédits immobiliers était encore loin des niveaux record, avec seulement 10 milliards d’euros distribués contre 25 milliards au plus haut.

Une baisse des prix insuffisante

» La baisse des prix de l’immobilier n’est pas encore suffisante pour redynamiser le marché« , observe Loïc Cantin. L’année 2023 a été l’année de la baisse des ventes, 2024 sera celle de la baisse des prix. Les prévisions 2024 du président de la FNAIM ? Un marché de 800 000 ventes en 2024 et une baisse de prix de 5% à 7%. « La baisse des prix entamée est une bonne nouvelle, mais elle n’est pas encore suffisante pour redynamiser le marché de manière significative« , affirme t-il.

Variabilité régionale et défis pour les nouveaux acheteurs

Loïc Cantin met également l’accent sur la variabilité régionale dans la dynamique des prix immobiliers. « Tandis que Paris et certaines grandes métropoles connaissent des ajustements de prix, d’autres régions, notamment le littoral et des villes comme Nice, montrent une résilience remarquable avec peu ou pas de baisse des prix. » Cette hétérogénéité pose des défis particuliers pour les nouveaux acheteurs, qui peuvent trouver difficile l’accès à la propriété dans des marchés moins flexibles.

Les propositions de la FNAIM pour soutenir le marché immobilier

Face à un marché qui peine à retrouver son dynamisme, la FNAIM propose plusieurs mesures pour stimuler à la fois la demande et l’offre. Loïc Cantin met en avant l’importance de la portabilité des prêts, une initiative qui pourrait permettre aux propriétaires de transférer leur crédit immobilier d’un bien à un autre sans pénalités. « Cela pourrait grandement faciliter la mobilité résidentielle et soutenir l’activité du marché« , souligne-t-il. Une autre initiative audacieuse intitulée « Investissez aujourd’hui, défiscalisez demain », vise à encourager les investissements locatifs en offrant une exonération fiscale après une période de dix ans de mise en location, promouvant ainsi l’investissement à long terme et la rénovation énergétique.

Loïc Cantin reste prudemment optimiste quant à l’avenir du marché immobilier français. « Les réformes et les initiatives proposées par la FNAIM sont cruciales pour instaurer un climat de confiance et stimuler l’investissement. Nous sommes confiants que ces mesures auront un impact positif à long terme« , conclut-il.

