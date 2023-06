Loïc Cantin, Président de La FNAIM, est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il évoque la baisse des ventes et la baisse des prix et parle de la 2ème plus forte baisse depuis 1967. Il évoque aussi les répercussions de la crise et de la hausse des taux d’intérêts pour les agences immobilières et revient sur l’avis de la l’Autorité de la Concurrence sur les honoraires -trop élevés des agents immobiliers.