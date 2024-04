Nomination : Alexandre Lourette devient Directeur général promotion Ile-de-France résidentielle de Bouygues Immobilier

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a pour mission de diriger l’activité logement de Bouygues Immobilier en Ile-de-France, territoire sur lequel les besoins en logements sont particulièrement importants sur l’ensemble des segments de marché.

Répondre aux attentes des collectivités, des clients particuliers et institutionnels

Rattaché à Bernard Chanteux, il devra poursuivre avec ses équipes le développement de produits mixtes répondant aux attentes des collectivités, ainsi que des clients particuliers et institutionnels.

Directeur général ingénierie et produit

Alexandre Lourette, âgé de 51 ans, a débuté sa carrière chez Bouygues Immobilier en 1997 où il a été successivement développeur, directeur de programmes puis directeur d’agence. En 2011, il rejoint le groupe Pascal Boulanger, en tant que directeur général pôle immobilier. En 2015, il devient Directeur grande région Nord-Ouest chez Bouygues Immobilier, puis Directeur général logement Est. Depuis 2020, il était Directeur général ingénierie et produit.

« Je me réjouis de la nomination d’Alexandre Lourette en tant que Directeur général promotion résidentielle Ile-de-France. Sa riche expérience dans le groupe et son expertise dans le logement seront essentielles pour proposer des offres correspondant aux besoins des habitants, des bailleurs et des collectivités d’Ile-de-France,» souligne Bernard Chanteux, Directeur général adjoint de Bouygues Immobilier.