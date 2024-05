Florence Roche est l’invitée de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, la directrice de la gestion immobilière chez Turgot Asset Management, gérante de la SCI Via Génération, présente les atouts du démembrement viager : soutenir les seniors et offrir aux investisseurs une voie attrayante dans le marché immobilier.

« La SCI Viagénération, créée en 2017, a été pionnière dans le démembrement viager. Nos principaux associés sont les grands assureurs, et notre objectif est d’augmenter le pouvoir d’achat des seniors tout en leur permettant de rester chez eux, » explique Florence Roche.

Qu’est-ce que le démembrement viager ?

Mais qu’est-ce que le démembrement viager exactement ? « Nous achetons la nue-propriété de biens de seniors de plus de 60 ans, leur permettant de conserver l’usufruit et de rester dans leur logement à vie. Cela se fait sans rente, offrant au senior une liberté financière immédiate grâce à un bouquet à 100% », précise la gérante de Viagenerations.

Outre une vocation sociale, ce modèle s’appréhende comme un investissement. La SCI ViaGénérations est un fonds viager qui est distribué exclusivement sous la forme d’unités de compte (UC) dans des contrats d’assurance-vie, de capitalisation et Plan d’Épargne Retraite.

Le fonds a atteint un encours proche du milliard d’euros, avec une performance annuelle maintenue au-dessus de 5%. « Cela prouve la résilience et l’attractivité de notre modèle, même en période de crise, » affirme Florence Roche.

Mais comment se comportent ces investissements dans un marché fluctuant ? « Historiquement, nos actifs, principalement situés à Paris et en région PACA, se revendent au-dessus de nos valeurs d’expertise, ce qui conforte notre stratégie d’investissement ».

Alors, à qui s’adresse ce type d’investissement ? À des investisseurs désireux de diversifier leurs placements tout en ayant un impact sociétal positif. La durée de placement recommandée ? 8 ans. Les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir.

