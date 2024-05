Conciergerie : hoomy Académie, le programme de formation spécialisé dans la conciergerie

Se former dans la conciergerie ? C’est possible ! hoomy, spécialiste de la gestion locative, y consacre une formation spécialisée avec la hoomy Académie.

hoomy, spécialiste de la gestion locative des résidences secondaires, a lancé en ce début d’année 2024 la hoomy Académie, un programme de formations consacré à la conciergerie et ses différents métiers : coordinateur, concierge et agent d’entretien.

L’objectif ? Professionnaliser ces métiers peu reconnus au service des résidences secondaires.

La hoomy Académie pour se former aux métiers de la conciergerie

Petit dernier de la hoomy family : la hoomy Académie, un programme de formation entièrement dédié à la conciergerie et officiellement lancé en ce début d’année 2024. Interpellée par le manque de reconnaissance du métier (absence de code APE, de réglementation propre ou encore de convention collective adaptée), l’entreprise planche depuis plusieurs années sur la création de formations professionnalisantes autour des métiers de la conciergerie.

Profession en manque de visibilité, celle-ci connaît pourtant un véritable boom. Depuis sa création en 2017, hoomy n’a de cesse d’accueillir des profils d’horizons divers et variés, tous portés par l’envie d’effectuer un métier stimulant, où le contact humain est au coeur de la profession.



Métiers de service avant toute chose, hoomy les a fait évoluer au service de l’habitat secondaire, qui a longtemps été négligé par les acteurs du métier.

3 formations pour 3 métiers

Au programme au sein de la hoomy Académie, trois parcours de formation pour trois métiers à la clé.

Coordinateur

Celui-ci a pour missions :

L’organisation d’un territoire et le management de l’équipe locale;

La responsabilité humaine, logistique et financière de la gestion d’un secteur défini ;

La relation avec les propriétaires du territoire ;

Le suivi du bien confié par le propriétaire ;

La satisfaction des voyageurs tout au long de leur séjour ;

La représentation de hoomy et l’animation du réseau local.

Concierge

Au cœur de ses missions :

L’intendance de la maison ;

L’accueil des voyageurs (état des lieux d’entrée et de sortie, partage de bons plans locaux, etc.) ;

La disponibilité et l’assistance pendant le séjour des voyageurs ;

L’animation d’une équipe d’interventions (préparation des séjours, respect et optimisation des plannings, coordination des interventions) ;

La remontée d’informations liées à l’amélioration et au suivi du bien.

Agent d’entretien

Parmi ses missions principales :

Le nettoyage ainsi que la préparation des logements en amont de l’arrivée des voyageurs, le tout de façon personnalisée et dans le respect des règles définies ;

L’entretien des résidences secondaires pour le confort des propriétaires tout au long de l’année ;

La remontée d’informations liées à l’amélioration et au suivi du bien.

hoomy, LA solution pour gérer sa résidence secondaire en toute sérénité

hoomy est une « happy » entreprise nantaise fondée en 2017 par son dirigeant actuel, Thierry Violleau.

Premier acteur français en gestion de résidences secondaires, hoomy a su tirer son épingle du jeu en répondant à un besoin jusqu’alors ignoré par le reste des acteurs du métier.



Lequel ? La valorisation d’un patrimoine : celui des résidences secondaires. Aujourd’hui, hoomy peut se targuer de compter près de 75 collaborateurs et plus de 1000 biens gérés sur toute la façade atlantique, la côte bretonne et les Hautes-Pyrénées.

