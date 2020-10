Déménagement : Simply Move lance sa solution de conciergerie immobilière en Belgique

RENT 2018 : Simply Move s'exporte et se lance dans le haut-de-gamme

Leader de l’expérience client immobilière en France, avec plus de 11 000 professionnels de l’immobilier vise désormais aussi le marché belge.

Il y a 10 ans, Éric Longuépée, fondateur et président actuel de Simply Move, invente la conciergerie immobilière spécialisée en déménagement en marque blanche. Ainsi, Simply Move crée des conciergeries aux noms des réseaux ou agences immobilières, qui accompagnent gratuitement leurs clients dans leurs démarches liées aux déménagements (énergie, assurance habitation, travaux, internet, déménagement,…).

Satisfaction client

Avec un indice de satisfaction clientèle de 4,8/5, l’expérience client proposée aux couleurs de la marque génère de la satisfaction de la part des clients et donc des recommandations. Simply Move gère désormais l’expérience client de plus de 11 000 professionnels en France.

“Avec ce développement, nous allons pouvoir offrir à nos partenaires notre savoir-faire en matière de mobilité géographique en créant à leurs noms des expériences client uniques et inoubliables. Nous fidélisons et transformons les clients en ambassadeurs de la marque”, explique Éric Longuépée, fondateur et président de Simply Move.

Ambition internationale

Sollicités par des partenaires étrangers à de nombreuses reprises, Simply Move ouvre le bal de l’internalisation suite à une rencontre avec Bruno Lambotte, déjà implanté sur le marché belge et sensibilisé aux problématiques de relation client dans les moments de vie liés à la mobilité géographique. Cette implantation s’inscrit dans une véritable stratégie de développement et en augure de nouvelles. A suivre…