BTP : Une meilleure représentation féminine indispensable pour résoudre les défis actuels du secteur ?

Le secteur du BTP évolue. 65% des Français reconnaissent que des efforts sont entrepris pour inclure plus de femmes dans le secteur. Les perspectives sur la féminisation du BTP sont de plus en plus majoritairement positives.

Orisha Construction, éditeur de logiciels dédiés aux entreprises du BTP et négoces de matériaux, publie les résultats de sa dernière enquête réalisée avec OpinionWay sur les Français et l’inclusion dans le secteur du BTP.

Le secteur du BTP à la croisée des chemins

Historiquement masculin, le secteur du BTP se trouve aujourd’hui à un point tournant. L’enquête montre que 67% des professionnels admettent que maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle est complexe, particulièrement pour les femmes, qui représentent seulement 24% des intéressés par les métiers du BTP.

Les obstacles à surmonter

Les principaux défis identifiés incluent la pénibilité des tâches (53% des hommes soulignent cela) et un manque de mesures incitatives pour la formation des femmes (40% notent un déficit de formations adaptées).

Bénéfices d’une intégration accrue

La réduction des discriminations sexistes est un avantage cité par 50% des participants. De plus, 40% croient que cette intégration augmentera l’attractivité du secteur pour les jeunes femmes, avec 33% valorisant mieux les compétences à travers une représentation équilibrée. L’amélioration des infrastructures pour intégrer les femmes dans l’espace public est notée par 25% des sondés.

Stratégies pour l’avenir

Les solutions pour une meilleure inclusion varient de l’éducation précoce à des campagnes de sensibilisation en passant par la valorisation des profils féminins existants. 36% des professionnels préconisent des interventions dans les écoles, et une même proportion suggère des campagnes de communication pour revaloriser l’image du secteur.

La possibilité de féminisation du secteur

Les perspectives sur la féminisation du BTP sont majoritairement positives : 66% des hommes pensent que cela est possible à tous les niveaux, tandis que 20% estiment que cela est réalisable principalement aux postes de direction et 10% aux postes opérationnels. Cependant, 10% des femmes doutent que la féminisation du secteur soit possible, soulignant un besoin urgent de changer cette perception par des actions concrètes.

Vision de transformation

L’automatisation et les innovations, notamment en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises et l’environnement, sont vues comme des leviers pour attirer plus de femmes, avec 53% d’entre elles voyant des opportunités dans l’émergence de nouveaux métiers.

« La diversité n’est pas juste une question de quotas ; c’est une question de compétitivité et d’innovation. 2024 n’est pas une année simple pour le secteur, faire preuve de résilience pour relancer les projets ne repose pas seulement sur les défis économiques. La résilience doit aussi porter des valeurs fortes telles que l’inclusion des femmes, notre secteur étant encore très masculin aujourd’hui. Il est important que les entreprises, en collaboration avec les organismes de formation et les pouvoirs publics, adoptent une approche proactive pour démanteler les barrières systémiques et encourager une participation accrue des femmes dans le BTP « , souligne Pascal Andries, CEO Orisha Construction.

Parmi les principaux enseignements

65% des répondants reconnaissent que des efforts sont entrepris pour inclure plus de femmes dans le secteur.

Pour autant, 39% seulement perçoivent ces métiers comme accessibles.

Le sexisme (46% des témoignages) et les environnements majoritairement masculins (42%) sont perçus comme des barrières importantes à l’égalité des chances.

Source : Orisha Construction