Deux des villes les plus prospères de Chine ont décidé de lever les restrictions à l’achat immobilier pour tenter de relancer un marché en berne.

En Chine, le secteur immobilier connaît une période de turbulences, avec une baisse significative de la demande et une chute des prix. Dans ce contexte, deux villes chinoises, Hangzhou et Xi’an, ont pris des mesures radicales pour tenter de dynamiser leur marché local en levant les restrictions à l’achat de biens immobiliers.

Suppression des restrictions à Hangzhou et à Xi’an

Hangzhou, une ville de 12,5 millions d’habitants et siège du géant du e-commerce Alibaba, est l’une des métropoles les plus prospères de l’est de la Chine. La municipalité a annoncé jeudi son intention de « promouvoir un développement stable et sain » du marché immobilier en supprimant toute vérification préalable à l’achat d’un logement dans la ville.

Parallèlement, Xi’an, qui compte 13 millions de résidents, a également annoncé la fin des restrictions qui régulaient l’achat immobilier. Ces mesures interviennent après que de nombreuses villes chinoises aient appliqué des règlementations strictes pour tempérer la spéculation immobilière effrénée qui a prévalu pendant une décennie.

Des prix inaccessibles pour beaucoup

Les plantations de thé et le pittoresque lac de l’Ouest ont fait de Hangzhou l’un des endroits les plus prisés et onéreux pour l’immobilier en Chine. Cependant, les réactions sur le réseau social Weibo montrent que certains utilisateurs sont sceptiques quant à l’efficacité de cette levée de restrictions, avec des commentaires soulignant les prix élevés qui restent inaccessibles pour beaucoup.

Bill Bishop, éditeur de la lettre d’information Sinocism, interprète ces mesures comme un « signe de désespoir » face à un marché en berne. Depuis le début de l’année dernière, plus de vingt villes ont aboli les restrictions à l’achat, et des métropoles comme Pékin, Shanghai et Shenzhen ont allégé les procédures sans les supprimer entièrement.

Le FMI appelle à des mesures énergiques

L’immobilier représente une part substantielle du PIB de la Chine, et est un secteur clé pour l’emploi. Toutefois, le marché est actuellement sous pression, avec des promoteurs comme Evergrande et Country Garden au bord de la faillite, et des mesures de soutien gouvernementales qui jusqu’à présent ont eu peu d’effet.

Le Fonds monétaire international a récemment suggéré à Pékin d’adopter des « mesures énergiques » pour réduire le nombre de logements inachevés et d’encourager des « corrections basées sur le marché » dans un secteur fortement endetté.