Epargne : S’ils devenaient subitement riches, 47 % des Français pourraient divorcer pour changer de vie

Yomoni, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, a mené l’enquête afin d’avoir un éclairage sur les aspects financiers des divorces. Aussi bien sur les coûts, mais également sur d’autres problématiques comme le manque d’argent pouvant freiner une séparation ou l’impact d’un changement radical de statut financier en devenant riche.

Des procédures totalement surcotées

À la question « Selon vous, quel est le coût d’un divorce (par personne) ? », les Français, toutes générations confondues, sont loin d’avoir le montant exact. En effet, pour un divorce contentieux par procédure judiciaire (rupture, faute ou altération du lien conjugal), près de 35 % des Français pensent qu’il faut débourser entre 8 000€ et 10 000€ alors qu’en moyenne ce type de procédure se situe entre 2 000€ et 8 000€.

Pour les divorces par consentement mutuel, même constat. Plus de 34 % des personnes interrogées estiment le coût compris entre 6 000€ et 8 000€ alors qu’il est beaucoup plus économique et varie entre 1 000€ et 4 000€.

Selon vous, quel est le coût d’un divorce (par personne) ? Réponses Divorce contentieux par procédure judiciaire (rupture, faute ou altération du lien conjugal) Divorce par consentement mutuel, à l’amiable Gratuit 2% 5% De 0 à 2 000 € 3% 7% De 2 000 à 4 000 € 6% 11% De 4 000 à 6 000 € 10% 19% De 6 000 à 8 000 € 13% 34% De 8 000 à 10 000 € 35% 10% Je ne sais pas 31% 14%

Sur la procédure à mettre en place pour se séparer, toutes les générations semblent être en accord. En effet, toutes privilégient le divorce par consentement mutuel, autrement dit la séparation à l’amiable à plus de 60 %. Une décision plus affirmée au sein de la Génération Z avec 68 % de représentativité que pour les Baby-boomers avec seulement 54 %.

Si c’était le cas, quelle procédure utiliseriez-vous pour divorcer ? Réponses Génération Z(1995-2012) Génération Y(1980-1995) Génération X(1965-1980) Baby-boomers(1945-1965) GLOBAL Divorce contentieux par procédure judiciaire (rupture, faute ou altération du lien conjugal) 20% 31% 38% 37% 32% Divorce par consentement mutuel, à l’amiable 68% 61% 57% 54% 60% Je ne sais pas 12% 8% 5% 9% 9%

Et si on restait ensemble ?

Même si rien ne va plus, certains facteurs peuvent également obliger un couple à rester ensemble. Ainsi, pour 49 % des Français, c’est le manque d’argent qui peut contraindre à se retenir de divorcer. Juste devant l’importance des liens et des souvenirs tissés à deux à 47 % ainsi que la peur de rester seul à 40 %.

Les 3 freins au divorce pour :

La Génération Z : Le manque d’argent, les éventuelles répercussions (harcèlement, agression, etc.) et les liens/souvenirs.

La Génération Y : Les liens/souvenirs, le manque d’argent et la solitude.

La Génération X : Les liens/souvenirs, l’âge et la solitude.

Les Baby-boomers : L’âge, la solitude et les liens/souvenirs.

Quel(s) facteur(s) pourrait (aient) vous retenir de divorcer ? Réponses Génération Z(1995-2012) Génération Y(1980-1995) Génération X(1965-1980) Baby-boomers(1945-1965) GLOBAL Le manque d’argent 51% 43% 42% 59% 49% La solitude 12% 31% 52% 66% 40% L’âge 7% 24% 55% 68% 39% Les procédures, la lenteur des démarches 13% 8% 17% 11% 12% Le ou les enfants 6% 18% 8% 9% 10% Le changement de domicile 5% 24% 31% 57% 29% La religion ou l’engagement du mariage 10% 9% 7% 14% 10% Le chantage affectif ou la volonté de ne pas faire souffrir l’autre 8% 11% 12% 5% 9% Les problèmes de santé 12% 27% 45% 59% 36% Les liens, les souvenirs 22% 45% 58% 63% 47% Les éventuelles répercussions (harcèlement, agression, etc.) 35% 32% 27% 8% 26% Ne se prononce pas 4% 6% 8% 11% 7%

Heureux au jeu, malheureux en amour ?

Certains clichés ont la vie dure… et risquent bien de durer ! En effet, presque 1 Français sur 2 (47 %) avoue qu’il aurait envie de divorcer pour changer de vie s’il devenait subitement très riche ! Et cette vénalité se retrouve au sein de toutes les générations !

Ainsi, plus de 51 % des personnes issues de la Génération X seraient capables de quitter leur moitié après avoir gagné au loto. Les personnes les moins immorales sont celles de la Génération Z avec seulement ; mais tout de même ; 43 % de représentativité. À noter également que plus de 15 % des Français n’osent pas se prononcer sur cette question. Ce qui en soit est une réponse intéressante également…

Si vous deveniez subitement très riche, auriez-vous envie de divorcer pour changer de vie ? Réponses Génération Z(1995-2012) Génération Y(1980-1995) Génération X(1965-1980) Baby-boomers(1945-1965) GLOBAL Oui absolument 43% 48% 51% 45% 47% Non pas du tout 42% 40% 35% 38% 39% Ne se prononce pas 15% 12% 14% 17% 15%