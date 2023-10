Journée mondiale de l’épargne : Les Français sont-ils prêts à tout claquer pour s’offrir une belle maison ?

Casser son épargne, oui ! Mais à pour quoi ? C’est la question que Yomoni, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, a posé à 1 602 Français afin de connaître les raisons qui peuvent les pousser à tout claquer… et les coups de folies qu’ils considèrent comme futiles.

Tout claquer pour…

Bien loin de certains clichés, les Français de 2023 ne sont pas prêts à tout dilapider pour des futilités.

En effet, parmi les raisons qui peuvent les pousser à dépenser tout leur argent, 5 réponses se détachent largement et remportent l’adhésion de plus de 50 % des Français.

Ainsi, à la première place du classement, 71 % des femmes et 66 % des hommes sont prêts à donner tout leur argent pour : leur(s) enfant(s). En deuxième choix : l’amour ! Une excellente raison pour 58 % des femmes, contre 49% pour les hommes. À la troisième position, c’est pour s’occuper de leur santé que 53 % des Français sont disposés à casser leur épargne.

52% des répondants seraient prêts à casser leur tirelire pour un rêve immobilier, en achetant une magnifique maison ou un appartement. Enfin, à la cinquième place du podium, c’est étonnamment la création d’une entreprise qui remporte 41 % de votes chez les femmes et plus de 59 % chez les hommes ! Changer de vie, aider un parent, un membre de la famille, un ami, sauver la vie de quelqu’un, agir pour la planète, etc. sont bien en dessous des 50 % de réponses.

Pour qui ou quoi seriez-vous prêt(e) à casser votre épargne ou à dépenser tout votre argent ? Réponses Femmes Hommes Pour votre (vos) enfant(s) 71 % 66 % Pour l’amour de votre vie 58 % 49 % Pour ma santé 55 % 51 % Pour la maison de vos rêves 50 % 53 % Pour créer votre entreprise 41 % 59 % Pour changer de vie 37 % 39 % Pour un de vos parents dans le besoin 28 % 21 % Pour un voyage incroyable 26 % 17 % Pour sauver la vie de quelqu’un 25 % 21 % Pour un membre de votre famille dans le besoin 21 % 18 % Pour sauver la planète : un projet humanitaire, écologiste, etc. 21 % 15 % Pour une opération chirurgicale 17 % 15 % Pour un achat totalement fou : moto ou voiture de luxe, bijoux, etc. 15 % 16 % Pour un(e) ami(e) dans le besoin 11 % 12 % Pour tout claquer et tout dépenser d’un coup 5 % 10 % Pour rien au monde ! 6 % 2 % Autre 3 % 1 %

Quels craquages sont futiles ?

À l’inverse, les Français considèrent également certains choix inutiles. Ainsi, pour 61% des femmes et 64% des hommes, tout dépenser pour acheter une moto, une voiture ou un bijou ne font pas partie de leur priorité et ne voient pas l’intérêt de casser leur tirelire. Dépenser son argent et tout claquer d’un coup, 62 % des femmes et 53 % des hommes considèrent ce coup de folie comme futile.

À la troisième place, dépenser tout son argent pour une opération chirurgicale est estimé inutile par 53 % des Français. Enfin, aider un membre de sa famille dans le besoin ou sauver la vie de quelqu’un ne sont pas une priorité pour 47 % et 41 % des Français.

Selon vous, quelle folie est la plus inutile parmi les choix proposés précédemment ? Réponses Femmes Hommes Pour un achat totalement fou : moto ou voiture de luxe, bijoux, etc. 61 % 64 % Pour tout claquer et tout dépenser d’un coup 62 % 53 % Pour une opération chirurgicale 58 % 47 % Pour un(e) ami(e) dans le besoin 52 % 46 % Pour un membre de votre famille dans le besoin 50 % 44 % Pour sauver la vie de quelqu’un 41 % 40 % Pour rien au monde ! 41 % 39 % Pour sauver la planète : un projet humanitaire, écologiste, etc. 41 % 37 % Pour un voyage incroyable 38 % 32 % Pour un de vos parents dans le besoin 31 % 34 % Pour changer de vie 29 % 23 % Pour créer votre entreprise 27 % 25 % Pour la maison de vos rêves 6 % 7 % Pour ma santé 5 % 6 % Pour l’amour de votre vie 6 % 2 % Pour votre(vos) enfant(s) 1 % 1 %

Source : Yomoni