Crowdfunding immobilier : La Première Brique propose d’investir en Corse dès 1€

La Première Brique, plateforme de financement participatif spécialisée en immobilier, lance la plus grosse collecte de son histoire, à 3,298 millions d’euros. Le projet immobilier, baptisé Dolce Notte, se situe à Saint-Florent, à proximité de Bastia et est porté par une opérateur expérimenté.

Dans le cadre de la levée de fonds réalisée sur sa plateforme, La Première Brique propose aux particuliers d’investir dès 1 € dans ce projet avec un taux de rendement de 11,5 % l’an.

Grâce à La Première Brique, tout le monde peut investir dans l’immobilier en Corse

Le projet Dolce Notte consiste en l’achat d’une villa dotée de 5 pièces d’une superficie totale de 150 m² en front de mer et d’un hôtel (murs et fonds de commerce) disposant de 20 clés d’une superficie de 730 m². Le but du projet est de revendre la villa en l’état. Quant à l’hôtel et son fonds de commerce, ils seront vendus avec un permis de construire déjà obtenu et purgé de tous recours, permettant une extension de 413 m², la construction d’un restaurant et d’une piscine. L’hôtel passera ainsi de 3 à 4 étoiles.

Cette opération vise un coût de revient de 4 755 908 € et un chiffre d’affaires de 5 950 000 € dégageant ainsi une marge de 1 194 092 €, soit 20% du chiffre d’affaires après financement. La durée prévisionnelle de cette opération est comprise entre 4 et 18 mois avec une durée cible de 10 mois.

“Cette nouvelle collecte est une étape importante dans notre combat pour un investissement performant et sécurisé ouvert au plus grand nombre ! L’expérience du porteur de projet, la couverture hypothécaire sur des biens en première couronne parisienne ainsi que la simplicité du projet ont été déterminant dans notre décision de proposer ce projet historique à notre communauté de 48 000 investisseurs“, précise Hugo Berthe, Président de La Première Brique.

Déjà 48 000 investisseurs en 5 ans

En cinq ans, la startup a gagné la confiance de plus de 48 000 investisseurs. Les dirigeants de la startup traitent de la même manière une personne qui investit 1€ ou 10 000 €.

“Notre accompagnement et notre réactivité sont les mêmes quel que soit le profil de l’investisseur”, explique Hugo Berthe, très attaché à la philosophie de La Première Brique selon laquelle chaque investisseur ou “briqueur” et chaque porteur de projet est unique.