Immobilier Corse : 6 conseils pour bien investir dans le neuf

Alors que les premiers rayons de soleil réveillent les envies d’évasion, nombreux sont les Français à rêver de la Corse. Mais investir dans ce paradis méditerranéen peut sembler intimidant. Troisième plus grande île méditerranéenne, terre lointaine aux nombreuses subtilités locales, savoir où et comment investir en toute sécurité peut être un véritable défi.

Pourtant, les prix de l’immobilier y sont plutôt accessibles, contrairement aux idées reçues et à d’autres régions Françaises telles que la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Littoral Atlantique. En comparaison des prix pratiqués en région PACA, le marché corse demeure près de 30 % moins cher. Une véritable aubaine lorsque l’on sait où et comment bien chercher son futur bien immobilier !

Car pour accéder au calme et au dépaysement de l’île de beauté, l’expertise est essentielle. Entre les joyaux cachés et les mirages financiers, distinguer le fiable du douteux devient une priorité. C’est là qu’intervient Marc Chiari-Pantalacci, spécialiste de l’immobilier corse et dirigeant d’Appartement Neuf Corse.

Avec une connaissance intime de chaque recoin de l’île de Beauté, Marc Chiari-Pantalacci guide les investisseurs à travers les méandres de l’investissement corse en offrant des conseils éclairés pour des investissements sûrs et lucratifs.

Investir en Corse en toute sécurité : Les 6 recommandations de Marc Chiari-Pantalacci

Choisissez des partenaires de confiance

Il est crucial de choisir des promoteurs et des agents immobiliers qui ont fait leurs preuves en termes de fiabilité et de qualité. En Corse, la réputation et l’expérience du promoteur jouent un rôle déterminant dans la réussite d’un investissement.

Comprenez le marché local

Le marché corse varie significativement d’une région à l’autre. Il est important de bien comprendre les caractéristiques de chaque zone pour faire un choix d’investissement éclairé, sachant que certaines localités offrent de meilleures perspectives de valorisation que d’autres.

Utilisez les avantages du neuf

Les propriétés neuves en Corse offrent de nombreux avantages, incluant des garanties étendues, des frais de notaire réduits, et des performances énergétiques optimisées, qui ensemble, garantissent une plus grande sérénité pour les acheteurs.

Priorisez la digitalisation

L’utilisation des technologies numériques facilite considérablement les transactions immobilières, rendant le processus d’achat plus transparent et accessible, même à distance.

Planifiez pour le long terme

Investir avec une perspective à long terme est essentiel. Choisir des biens qui seront attrayants pour un large éventail d’acheteurs potentiels dans le futur est une stratégie judicieuse.

S’entourer pour mieux investir

L’accompagnement par des experts qui maîtrisent les détails du marché immobilier local est indispensable pour sécuriser un investissement en Corse.

Pourquoi opter pour un logement neuf ?

Acheter un logement neuf offre une multitude de bénéfices, tant sur le plan du confort que des économies potentielles :

Frais de notaire réduits

Typiquement entre 2 et 3 %, significativement moins élevés que pour l’achat d’un bien ancien.

Prêt à Taux Zéro (PTZ+)

Disponible pour les premiers acheteurs, facilitant l’accession à la propriété sans intérêt.

TVA à taux réduit

Une réduction de la TVA applicable sous certaines conditions, réduisant le coût total de l’acquisition.

Défiscalisation selon la Loi Pinel

Permet une réduction d’impôt sur le revenu pour l’achat de logements neufs destinés à la location.

Aides pour l’accession à la propriété

Comme celles offertes par la Collectivité de Corse, qui peuvent aider à financer l’achat.

Exonération de la taxe foncière

Souvent applicable pendant les deux premières années suivant la livraison du bien.

Garanties multiples

Incluent la garantie décennale (couvre les dommages structurels pendant 10 ans), la garantie de parfait achèvement (couvre tous les défauts de construction signalés à la réception pendant un an), et la garantie biennale (couvre les équipements pour deux ans).

Faible consommation énergétique

Conformité avec les normes RT2012 ou RT2020, assurant une meilleure efficacité énergétique qui réduit les coûts à long terme et soutient la durabilité environnementale.