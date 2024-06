Journée de l’environnement : La FFB Grand Paris Ile-de-France forme ses adhérents à la rénovation énergétique

Le 5 juin, c’est la journée mondiale de l’environnement. Conscientes des enjeux importants, les entreprises du secteur du bâtiment proposent des travaux toujours plus respectueux de l’environnement et soucieux de l’efficacité énergétique.

Les bâtiments représentent, en France, près de la moitié des consommations d’énergie. En Ile-de-France, 1,2 millions de résidences principales sont des passoires thermiques. Véritable levier dans la lutte contre le dérèglement climatique, il est urgent de se saisir de cette problématique. Améliorer l’efficacité énergétique du parc est une priorité.

C’est pourquoi la La Fédération Française du Bâtiment (FFB) Grand Paris Ile-de-France a mis en place, depuis 6 ans, pour ses adhérents, la formation RÉNOVACTIF. Elle permet de fournir aux entreprises tous les outils pour proposer à leurs clients une offre de rénovation énergétique globale claire et efficace.

RÉNOVACTIF : une formation qui accompagne les entreprises sur le marché porteur et nécessaire de la rénovation énergétique

L’association RÉNOVACTIF, présidée par Bertrand Demenois, a été créée en 2018 par la FFB Grand Paris

Ile-de-France afin de rassembler l’ensemble des corps d’état de la rénovation énergétique. Grâce aux services proposés, RÉNOVACTIF agit pour sensibiliser et former les entreprises sur différentes thématiques liées à la rénovation énergétique. Depuis le lancement de la formation, 6 sessions ont été proposées, formant plus de 65 entreprises adhérentes à la rénovation énergétique.

La rénovation énergétique représente le futur des entreprises du Bâtiment

Face à la crise du logement et à l’arrêt de la construction neuve, la rénovation énergétique est la seule activité qui se maintient en Ile-de-France (+1% en volume en 2023). Malgré le fort potentiel de ces travaux dans la région, il reste une grande marge de progression, notamment du fait des refontes constantes des dispositifs d’aides qui compliquent le travail des entreprises et leur compréhension par les particuliers.

« Les entrepreneurs du Bâtiment doivent se donner les moyens de rester les principaux acteurs d’un marché qui va nécessairement décoller dans les prochaines années. La FFB Grand Paris Île-de-France et

RÉNOVACTIF sont là pour les accompagner et leur donner des clés pour se différencier », explique Bertrand Demenois, président de RÉNOVACTIF.