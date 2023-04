Rénovation énergétique: cinq fois plus de demandes à Paris

Le nombre d’inscriptions de copropriétés parisiennes sur la plate-forme CoachCopro, qui accompagne les projets de rénovation énergétique, a été multiplié par cinq en un an, a annoncé mercredi la mairie, qui vise 40.000 rénovations annuelles de logements en copropriété en 2030.

Chaque mois, quelque 300 nouvelles copropriétés s’inscrivent sur CoachCopro pour bénéficier d’un accompagnement technique et financier de l’Agence parisienne du climat (APC) dans le cadre du dispositif Eco-rénovons Paris, soit « cinq fois plus qu’en mars 2022 », s’est félicité lors d’un point de presse Jacques Baudrier, adjoint à la construction de la maire (PS) Anne Hidalgo et élu communiste du XXe arrondissement.

Au total, 7.000 des 47.000 copropriétés parisiennes sont inscrites sur la plate-forme, soit environ 260.000 logements.

« Ce bilan va au-delà de nos espérances, on est clairement dans une explosion de la rénovation des copropriétés à Paris, et heureusement, puisque c’est essentiel pour sauver le climat« , a déclaré M. Baudrier.

Un engouement stimulé par les prix de l’énergie et… la loi

Parmi les facteurs de cet engouement, l’explosion des prix de l’énergie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et le renforcement des interdictions liées à la vente et la location des passoires thermiques.

« Il y a également un souci croissant d’habitabilité des logements dans un contexte d’adaptation du bâti aux vagues de chaleur. Les projections montrent que nous allons avoir très rapidement à Paris le climat d’une ville comme Séville« , a précisé Dan Lert, adjoint EELV à la Transition écologique.

Depuis 2009, la Ville de Paris a financé 60.000 rénovations de logements sociaux sur un total de 250.000, dont 20.000 ont été réalisées.

Dans le parc privé, qui représente plus de 75% des résidences principales, le rythme est beaucoup moins élevé avec seulement 2.000 logements rénovés par an.

Après avoir lancé en 2016 le dispositif d’accompagnement « Eco-rénovons Paris« , la mairie a adopté en juillet un plan « Eco-rénovons Paris+ » doté d’un budget de 58 millions d’euros, afin d’ouvrir ses aides à un maximum de copropriétés. Quatre-vingts pour cent sont désormais éligibles.

« Pour atteindre les objectifs du plan Climat, il faut qu’on arrive à 40.000 logements rénovés par an en 2030, c’est une marche énorme à gravir« , a reconnu M. Baudrier pour qui, à terme, le budget de la mairie consacré à la rénovation devrait atteindre 250 millions d’euros par an.