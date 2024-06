Immobilier neuf : Immoprivé, la plateforme de ventes privées qui permet d’acheter à prix réduit

Selon les rapports de la FPI, la baisse des ventes de logements neufs aux particuliers atteint des records historiques. En chute libre, le secteur de l’immobilier neuf en France connaît une période difficile. Dans ce contexte, Immoprivé lance les ventes privées de logements neufs, à un prix 10% moins élevé que celui du marché actuel. L’objectif ? Rendre l’immobilier plus accessible pour tous les français en proposant des ventes éphémères à prix imbattables.

Immoprivé a été cofondé par Frédéric Gueguen et Sara Himmich, deux professionnels expérimentés dans les domaines de l’immobilier, du digital et anciens employés de Valorissimo, filiale de Bouygues Immobilier. Frédéric Gueguen, cofondateur & CEO, avec 17 ans d’expérience chez Bouygues Immobilier et une expertise en tech et métiers de l’immobilier, et Sara Himmich, cofondatrice & COO, avec une décennie d’expérience en Data et IA, sont la combinaison unique de compétences pour faire d’Immoprivé le précurseur des alternatives d’achat immobilier dans les programmes neufs.

Des ventes éphémères sur des biens proposés 10% en dessous du marché

L’idée d’Immoprivé est née lorsque les taux d’intérêt ont grimpé en flèche et que le crédit immobilier s’est vu plus difficile d’accès, impactant le pouvoir d’achat des nouveaux acheteurs et des investisseurs. Afin de pallier à cette problématique, Immoprivé a créé une plateforme exclusive de ventes privées. Celle-ci propose des biens immobiliers neufs, avec comme concept des ventes éphémères de 3 semaines, durant lesquelles les prix d’achat sont réduits.

La proptech a fait le choix de réduire les coûts de commercialisation et marketing du promoteur, permettant de libérer environ -10% du prix du bien pour le client final. Un atout de taille pour faciliter les prêts bancaires et rendre le projet d’achat plus accessible.

“Immoprivé est un concept unique qui redéfinit les règles du jeu. Nous croyons en un avenir où l’immobilier est accessible au plus grand nombre, et nous travaillons sans relâche pour faire de cette vision une réalité. Nombreux sont les français ayant mis de côté leurs projets immobiliers pour des raisons financières. Notre ambition est de leur redonner du pouvoir d’achat afin que ces projets prennent vie« , Frederic Gueguen, cofondateur et CEO d’Immoprivé

Immoprivé, un condensé d’avantages pour les particuliers

Grâce à ces ventes, les futurs acquéreurs ont l’opportunité de gagner des m² sur un futur achat immobilier, d’améliorer leur emplacement et de réaliser des économies significatives. Immoprivé adhère à une approche personnalisée de l’acquisition de biens. Chaque dossier fait l’objet d’une étude au cas par cas et des échanges avec les clients permettent de créer une relation et un accompagnement personnalisé. La startup étudie la situation financière, la capacité d’endettement et permet de positionner l’acquéreur sur les biens les plus pertinents pour lui.

En brisant les barrières traditionnelles et en offrant des opportunités d’achat exclusives, Immoprivé redéfinit les codes établis de l’immobilier. Avec une nouvelle façon d’acquérir combinant approche personnalisée et concept digital, l’achat devient plus fluide que jamais. Immoprivé n’est pas seulement une plateforme, c’est une nouvelle manière de penser l’immobilier. Une approche où chaque individu a le pouvoir d’investir et de (re)donner vie à son projet d’investissement.