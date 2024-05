Immobilier neuf : Les ventes aux particuliers et aux institutionnels en baisse au 1er trimestre

Les vente aux particuliers en baisse sur les nouvelles constructions

Au premier trimestre 2024, 15 130 logements neufs ont été réservés par des particuliers, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO), soit 52,4 % de l’ensemble des logements commercialisés (particuliers et institutionnels). Le volume de réservations baisse par rapport au trimestre précédent (- 3,6 % en données CVS-CJO). Ce repli concerne les nouvelles constructions (- 5,1%) tandis que les réservations de la construction sur existant augmentent (+ 11,7 %). La baisse est un peu plus marquée pour les maisons (- 5,3 %) que pour les appartements (- 3,5 %).

Plus d’appartements nouvellement commercialisés

Le nombre de logements nouvellement commercialisés augmente ce trimestre (15 730, soit + 7,2 %), mettant un terme à la baisse constatée depuis six trimestres. La hausse ne concerne que les appartements (+ 9,6 %), les mises en vente des maisons diminuent (- 18,9 %).

Dans ce contexte, l’encours de logements disponibles à la fin du trimestre diminue légèrement pour le deuxième trimestre consécutif (- 0,8 %) pour atteindre 129 250 logements. Sur un an, l’encours augmente de 1,6 %.

Les ventes aux institutionnels de nouveau repartent à la baisse au premier trimestre 2024

Les ventes en bloc désignent des acquisitions de tout ou partie du programme immobilier d’un promoteur par un seul acquéreur, le plus souvent un acteur public ou privé du logement. Une fois acquis, ces logements peuvent être loués directement par l’acquéreur ou revendus à la découpe.

Au premier trimestre 2024, 13 800 logements ont été réservés dans le cadre de ventes en bloc. Cela représente 47,7 % des réservations de logements neufs, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO), comme au trimestre précédent. Le niveau de réservations baisse par rapport au quatrième trimestre 2024 (- 3,6 %) après une hausse le trimestre précédent (+ 5,9 %) qui faisait suite à trois autres trimestres de hausse.

Les réservations faites par des bailleurs sociaux diminuent (- 3,3 %) après avoir augmenté sensiblement le trimestre précédent (+ 25,7 %). Les réservations à destination des autres acquéreurs institutionnels diminuent modérément (- 5,3 %) après avoir diminué fortement le trimestre précédent (- 45 %).

Les réservations diminuent de 11,2 % dans les zones les plus denses (zones A et A-bis) par rapport au quatrième trimestre 2023. La diminution est moindre (- 0,6 %) dans les zones les moins denses (zones B2 et C).