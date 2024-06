Immobilier : Pappers Immobilier révolutionne l’accès aux prix du marché grâce à l’open data

Pappers, la startup qui permet de collecter gratuitement toutes les informations légales, juridiques et financières sur les entreprises de votre choix débarque dans l’immobilier. L’objectif ? Révolutionner l’accès à l’information immobilières en s’appuyant sur l’open data. Le résultat est bluffant de transparence. Que vous soyez agent immobilier ou particulier, vous pouvez savoir en un clic quand et combien s’est vendu l’appartement d’à coté ou la maison d’en face. Bluffant.

Une vue complète du marché immobilier

Pappers Immobilier promet une vue d’ensemble sur le marché immobilier en regroupant toutes les données pertinentes. Cette plateforme innovante offre un accès gratuit et simplifié à une vaste gamme de données immobilières provenant de sources officielles, centralisées en open data. En s’appuyant sur les 28 millions de transactions répertoriées par la base DVF depuis 2014, la plateforme permet aux professionnels de l’immobilier, aux investisseurs et aux particuliers d’accéder facilement aux prix des transactions immobilières des dernières années.

Il y avait DVF, en open data, qui permettait d’accéder à la connaissance des prix immobiliers. Avec Pappers Immobilier, la recherche est plus fluide et ergonomique, offrant ainsi une transparence avec une facilité déconcertante.

Des informations précises et diversifiées

La plateforme fournit des informations détaillées sur les bâtiments, les parcelles, et l’identité des 8 millions de propriétaires non particuliers (SCI, entreprises, foncières). Elle permet également d’accéder aux ventes de fonds de commerce, aux 2,3 millions de permis de construire déposés et aux données sur la performance énergétique des biens. Ces informations sont cruciales pour estimer la valeur des biens, détecter les opportunités d’investissement et développer des activités professionnelles.

Une carte interactive et des recherches optimisées

Pappers Immobilier se distingue par sa carte ultra intuitive et son moteur de recherche unique. Il est possible de rechercher directement une adresse, une parcelle, une société, un dirigeant ou un bénéficiaire effectif. Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres pour retrouver des biens transactionnés, des fonds de commerce, et plus encore. Tous les résultats peuvent être exportés sous format Excel pour une analyse approfondie.

Un accès gratuit pour tous

La plateforme offre un accès gratuit à toutes ces données, permettant aux particuliers de mieux comprendre les tendances du marché et aux investisseurs de repérer les meilleures opportunités. Les professionnels bénéficient également d’une multitude de données pour développer leur activité.