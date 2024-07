Immobilier Toulouse : La passerelle Robert Poujade, un nouvel atout pour la ville

La passerelle piétonne Robert Poujade, reliant l’île du Ramier à la ville, offre un accès aux mobilités douces et un nouveau lien paysager avec un design moderne signé Grimshaw et ppa architectures.

La passerelle piétonne Robert Poujade, qui fait partie du projet de développement urbain Grand Parc Garonne mené par Toulouse Métropole, a été officiellement inaugurée.

Conçue par l’agence d’architecture internationale Grimshaw et ppa architectures dans le cadre d’un consortium mené par Eiffage, et comprenant Ingérop, Atelier ATP et Quartiers Lumières, la passerelle, accessible aux piétons et aux cyclistes, est l’un des 4 ponts qui connecteront, à terme, l’île du Ramier et la ville, offrant des parcours accessibles aux mobilités douces à travers le nouveau poumon vert de la ville sur la Garonne.

Une passerelle suspendue au dessus du fleuve

Reliée au quartier du Fer à Cheval au nord de l’île, la passerelle franchit le fleuve sur 160 mètres. Côté ville, elle est directement reliée à la berge, avec un accès à la promenade fluviale et à la piste cyclable, et est connectée à la station de tramway Avenue du Muret – Marcel Cavaillé. Du côté de l’île, guidée par les niveaux du terrain et limitant son impact sur le paysage, la passerelle descend dans le parc via une rampe inclinée circulaire et un escalier en béton, conçus pour atténuer les risques d’inondation.

La passerelle à haubans est définie par un mât en acier en forme de V inversé de 60 mètres. Semblant émerger de l’île, cette structure fait office de porte d’entrée sur l’île et permet de traverser la passerelle en offrant des vues ininterrompues sur la vieille ville au nord et sur les Pyrénées au sud. Cette simplicité fonctionnelle s’étend au choix des matériaux : le mât en acier supporte un tablier de cinq mètres de large et un garde-corps, tous deux métalliques. De nuit, l’éclairage contrôlé, le long de la passerelle et du mât, crée un passage sûr et accessible pour les usagers en définissant un nouvel axe dans le contexte naturel et urbain environnant.

Un accès aux berges de la Garonne et à l’île du Ramier

« Ce nouvel ouvrage d’art participe de surcroît de la reconquête par la ville des berges de la Garonne et de l’île du Ramier renaturée et rendue accessible aux piétons et cyclistes. La configuration particulière du site (entre digue et île) a guidé le choix architectural et structurel ambitieux d’un ouvrage haubané asymétrique. C’est un rare privilège d’avoir pu réaliser, avec Grimshaw, Ingérop et Eiffage une passerelle emblématique de l’architecture et de l’ingénierie françaises », explique Guillaume Pujol, architecte associé de ppa architectures.

Reliant l’extrémité Nord de l’île du Ramier, la passerelle agira comme un catalyseur pour le futur développement du quartier, qui comprendra le réaménagement de l’ancien site du Parc des Expositions, ainsi qu’un accès piéton, sans voiture, à la piscine Art déco Nakache et au stade.