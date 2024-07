Assurances immobilières : Près de 200 réseaux immobilier et administrateurs de bien séduits par le pack Nousassurons

Un an après le lancement de son pack d’assurances immobilières « full web », Nousassurons offre ses services à plus de 200 professionnels de l’immobilier.

En juin 2023, dans un contexte de repli du marché immobilier entrainant la baisse du chiffre d’affaires des agences immobilières, Nousassurons, 1ère Marketplace de l’assurance et réseau de 110 courtiers, lançait son offre dédiée aux professionnels de l’immobilier : une solution de souscription d’assurances immobilières (GLI, PNO, MRH…), via un outil simple et 100 % digital.

Un an après, plus de 200 professionnels, agences immobilières ou administrateurs de biens, utilisent la solution pour diversifier leur activité, élargir leur offre de services et obtenir ainsi une source de chiffre d’affaires additionnel et récurrent ! Près de 17 000 produits ont ainsi déjà été souscrits via la plateforme.

Une gamme complète de produits d’assurance pour les professionnels de l’immobilier

Depuis désormais un an, Nousassurons, 1ère Marketplace de l’assurance, propose une offre de services complémentaires aux agents immobiliers, gestionnaires et administrateurs de biens pour diversifier leur chiffre d’affaires, dans un marché immobilier agité.

Il s’agit d’un pack d’assurances immobilières permettant aux professionnels de l’immobilier de proposer à leurs clients une large offre d’assurances, que ce soit pour assurer leur résidence principale, un bien locatif ou des travaux.

Grâce à ce pack immobilier full web, les professionnels de l’immobilier peuvent désormais couvrir l’ensemble des risques liés à l’achat, la détention, la location et la rénovation d’un bien immobilier. Ils peuvent ainsi proposer directement et en toute autonomie, via l’outil dédié Nousassurons, une tarification en ligne pour une multirisque habitation (MRH) ou immeuble (MRI), une assurance propriétaire non occupant (PNO), une garantie loyers impayés (GLI) ou dommage ouvrage (DO) mais aussi l’assurance emprunteur.

Des milliers de produits d’assurance souscrits par les professionnels de l’immobilier

Lancé il y a un peu plus d’un an, l’offre immobilière a déjà été adoptée par plus de 70 agences immobilières, appartenant aux plus grands réseaux – Century 21, Laforêt, Plaza, Cimm, Orpi – qui ont bien compris l’intérêt de proposer également une offre d’assurances à leurs clients.

Au total, près de 200 professionnels ont ainsi souscrit un accès à cette offre. Nousassurons vient également de signer un partenariat avec une grande enseigne nationale d’agences immobilières, L’Adresse, qui propose ces solutions d’assurances en marque blanche à ses clients en s’appuyant sur les outils et l’expertise de Nousassurons.

« Il y a un an, nous avons construit cette offre dédiée aux professionnels de l’immobilier afin de leur permettre de gérer les risques de leurs clients et poursuivre ainsi la relation de confiance initiée lors de la transaction immobilière. Dans le contexte actuel marqué par un ralentissement du marché immobilier, force est de constater que beaucoup ont déjà compris que cela pouvait être également un levier pour obtenir un complément de chiffre d’affaires non négligeable leur permettant d’amortir partiellement la baisse des transactions tout en élargissant leur offre de service au bénéfice de la satisfaction et la fidélisation de leurs clients », explique Jérôme Robin, Président de Nousassurons.

Par exemple, un agent immobilier également gestionnaire de biens avec 250 lots en gestion assurés en PNO, GLI et MRH, peut dégager environ 40 000 de chiffre d’affaires additionnel par an, soit plus de 3 300 € chaque mois et récurrents !

16 000 garanties loyers impayés souscrites

A ce jour, plus de 16 000 garanties loyers impayés ont été souscrites sur la plateforme, et près de 1 000 assurances habitation ou propriétaire non occupant, mais également plus de 500 dommages ouvrages. Un développement qui ne fait que commencer…

« Nous sommes convaincus du potentiel de croissance de cette activité et avons pour cela recruter une personne dédiée pour faire connaitre notre offre au plus grand nombre de professionnels. Avec plus de 30 000 agences immobilières en France et plus de 800 000 transactions par an, le marché de l’assurance immobilière est considérable… », conclut David Gillet, directeur du réseau Nousassurons.