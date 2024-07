Immobilier : La FNAIM renforce sa participation au sein de Bien’ici

Bien’ici continue de s’imposer comme la plateforme incontournable de la recherche immobilière en 3D, attirant des investissements significatifs de la FNAIM et consolidant sa position de leader auprès des professionnels du secteur.

Bien’ici, la plateforme qui réinvente la recherche immobilière avec une cartographie unique en 3D et une géolocalisation des biens, continue d’attirer les investisseurs. En effet après Galian, Dauchez et Evoriel, c’est au tour de la FNAIM de renforcer sa participation au sein de Bien’ici.

Bien’ici, plateforme de référence des professionnel de l’immobilier

« Ce nouvel investissement renforce les liens solides entre la profession immobilière et Bien’ici, preuve que le modèle de Bien’ici performe et qu’il est plus que jamais l’outil de référence pour les professionnels de l’immobilier« , précise le communiqué de

Ce renforcement au capital de Bien’ici regroupe les investissements de 18 chambres départementales, une chambre régionale et 4 agences indépendantes adhérentes.

La FNAIM, un appui primordial pour Bien’ici

Grâce à cette opération, la FNAIM apporte une nouvelle fois son soutien pour le seul portail immobilier 100% dédié aux professionnels.

« La FNAIM est un des fondateurs historiques de Bien’ici. Leur appui nous est primordial », explique Cyril Janin, Directeur Général de Bien’ici.

« Cette entrée au capital de chambres régionales est un signal fort et la preuve de l’attachement des adhérents FNAIM au modèle de Bien’ici ! Nous sommes reconnaissants de la confiance de nos investisseurs et nous mettons tout en œuvre pour faire de Bien’ici la référence des plateformes immobilières en France. »