Immobilier : Le Groupe EVORIEL entre au capital de Bien’ici

À travers cette participation dans Bien’ici, et son entrée au conseil d’administration, le groupe EVORIEL se rapproche davantage de ses clients, et confirme sa gestion immobilière agile, durable et à la pointe de l’innovation, en offrant un service complet et intégré. A travers sa dimension humaine et son ancrage dans la vie locale, le groupe EVORIEL partage notamment avec Bien’ici l’engagement de positionner les enjeux écologiques au centre de ses priorités. Par exemple, le portail intègre la possibilité de rechercher un bien par son Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) dans ses critères.

« Cette prise de participation dans Bien’ici confirme notre positionnement stratégique ainsi que notre volonté d’offrir des solutions modernes, innovantes et de proximité à nos clients, pour répondre à leurs besoins. En investissant dans un portail d’annonces immobilières qui révolutionne la recherche de biens immobiliers avec des technologies avancées, nous démontrons notre détermination à rester à l’avant-garde du marché des services immobiliers en France. Cette initiative renforce notre chaîne de valeur et nous permet de couvrir l’ensemble des étapes du parcours immobilier de nos clients, de la recherche de biens à la gestion locative et la transaction« , commente Karine Olivier, Présidente Directrice Générale du groupe EVORIEL.

Un partenariat pour renforcer les expertises respectives de Bien’ici et EVORIEL

Les trois marques emblématiques d’EVORIEL – Lamy, Oralia et La Richardière – sont d’ailleurs présentes sur la plateforme Bien’ici depuis de nombreuses années. Il était donc logique que ces deux acteurs clés du marché immobilier officialisent ce partenariat stratégique. Les synergies sont en effet nombreuses et ce rapprochement permet à EVORIEL et à Bien’ici de renforcer leurs expertises respectives en offrant des services sur mesure et de haute qualité à leurs clients.

« Nous sommes heureux de la prise de participation du groupe EVORIEL au capital de Bien’ici. Depuis près de 10 ans, nous œuvrons avec tous nos partenaires, qu’ils soient agents, réseaux de mandataires, promoteurs ou syndicats immobiliers pour défendre les intérêts de la profession surtout dans un contexte économique délicat pour l’ensemble des acteurs. Plus que jamais, avec l’arrivée d’EVORIEL, nous réaffirmons que Bien’ici est la plateforme d’annonces immobilières créée par les professionnels, pour les professionnels de l’immobilier« , ajoute Cyril Janin, Directeur Général de Bien’ici.