Pros de l’immo : SeLoger lance “Boost Social Immo” pour faire rayonner vos annonces sur les réseaux sociaux

Donner plus de visibilité aux annonces immobilières des professionnels de l’immobilier est un défi quotidien. Or, plus que jamais, les réseaux sociaux sont incontournables pour attirer l’attention des Français.

C’est pourquoi SeLoger lance Boost Social Immo, une solution dédiée aux agents immobiliers permettant de mettre en avant plusieurs annonces immobilières par mois sur les réseaux sociaux de manière automatique auprès d’internautes ayant effectué une recherche sur SeLoger ou sur d’autres plateformes. Un dispositif destiné à augmenter la visibilité de leurs annonces, leur faire gagner un temps précieux et leur permettre de suivre en toute simplicité la performance de ce canal complémentaire.

Les réseaux sociaux, un levier à ne pas négliger

Chaque jour, plus de 43 millions de français passent plus d’une heure par jour sur Instagram ou Facebook. Le poids des réseaux sociaux dans le quotidien des Français n’a jamais été aussi important, faisant ainsi de ces différentes plateformes un nouvel outil indispensable pour les professionnels de l’immobilier pour être visible auprès d’un grand nombre de prospects en très peu de temps, et ce en complément des autres dispositifs déjà mis à leur disposition par SeLoger.

2 Français sur 3 consultent quotidiennement les réseaux sociaux et messageries, et ce pendant 56 minutes par jour en moyenne.

Facebook et Instagram constituent un passage obligé au quotidien pour une immense majorité de français.

À lire aussi Immobilier : La FNAIM renforce sa participation au sein de Bien'ici

Une solution clé en main pour gagner du temps …

Si les réseaux sociaux sont un levier de croissance incontestable, il n’en reste pas moins que leur gestion et leur animation peut s’avérer compliquée et chronophage pour les professionnels de l’immobilier.

Manque de temps, faible maîtrise technique, difficulté à suivre les indicateurs de performance des campagnes… Les obstacles sont nombreux pour bien tirer profit de ce canal en plein essor. C’est pourquoi SeLoger lance Boost Social Immo qui permet une visibilité boostée sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) avec l’accès à une large audience, tout en proposant un ciblage précis, plus affinitaire, et optimisé de manière automatisée.

Entièrement pensé pour répondre aux besoins des agents immobiliers, Boost Social Immo permet d’automatiser la publication d’annonces sur les réseaux sociaux. Un aperçu du type de bien et de sa localisation seront visibles sur les annonces diffusées selon un ciblage avancé : les annonces sont ainsi poussées auprès des utilisateurs de SeLoger reciblés en fonction de leur dernière recherche sur le site, ainsi qu’après des internautes Facebook et Instagram ciblés en fonction de leur intérêt pour l’immobilier et leur localité.

À lire aussi Nominations : BNP Paribas Real Estate Investment Management annonce de nouvelles nominations en Europe

… et de la visibilité

“ Boost Social Immo répond à un besoin concret de la part des professionnels qui manquent de temps pour aller chercher cette audience de qualité sur les réseaux. Ils retrouvent ici de quoi maximiser leur visibilité et augmenter leurs chances de trouver rapidement un acheteur tout en leur faisant gagner un temps précieux ! Nous proposons également un accompagnement personnalisé pour mieux comprendre leur impact et leurs indicateurs de performance”, souligne Franck Le Tendre, Vice-président en charge des opérations chez SeLoger.

En effet, une fois par mois, un conseiller SeLoger communique un état des performances des annonces boostées via cette solution. Nombre de vues, volume de clics, taux d’engagement…de quoi être en maîtrise et en position de prendre des décisions éclairées !