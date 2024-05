Immobilier : 38% des Français « rêvent » de déménager devant les annonces immobilières

Entre les mutations professionnelles qui se précisent et les envies de changement après des vacances dépaysantes, l’été est la saison privilégiée pour les déménagements. Mais avec un contexte immobilier et économique défavorables, les Français vont-ils concrétiser ce projet en 2024 ?

C’est ce qu’a souhaité savoir France Armor, acteur majeur du déménagement en France et à l’international depuis plus de 50 ans, à travers sa récente étude.

Des envies de changement oui, mais pas tout de suite !

Premier enseignement de l’étude, si 38% des Français indiquent regarder les annonces immobilières plus par curiosité que par envie sérieuse, seulement 13% sont en recherche active d’un nouveau logement. 49% estiment être satisfaits de là où ils vivent.

Si 8% des personnes interrogées comptent déménager dans moins de 6 mois, 17% veulent se laisser quant à elles entre six mois et un an pour changer de logement 33% des sondés indiquent vouloir déménager dans un laps de temps d’un à deux ans et 25% ne chercheront pas avant 2 ans compte tenu de l’augmentation du prix de l’immobilier et de la hausse des taux bancaires.

À lire aussi Immobilier : CENTURY 21 aux côtés des habitants pour la Fête des Voisins

25% des sondés comptent déménager dans la même ville

Concernant les motifs qui les poussent à vouloir déménager, les Français ont avant tout envie de se mettre au vert ! (plusieurs réponses étaient possibles)

27 % veulent plus de verdure

veulent plus de verdure 23 % veulent déménager pour des raisons de changement de vie familiale (mariage, divorce, naissance(s), départ à la retraite…)

veulent déménager pour des raisons de changement de vie familiale (mariage, divorce, naissance(s), départ à la retraite…) 18% s’apprêtent à changer de travail et doivent donc déménager

s’apprêtent à changer de travail et doivent donc déménager 17% sont locataires et veulent acheter

sont locataires et veulent acheter 15% veulent changer de quartier

veulent changer de quartier 12 % veulent un logement plus grand

veulent un logement plus grand 9% veulent changer de voisinage

veulent changer de voisinage 7% ont juste besoin de changement

ont juste besoin de changement 5% veulent moins de verdure car trop d’entretien

L’immense majorité (86%) des sondés entend financer son déménagement avec ses deniers personnels, 10% précisent vouloir avoir recours à un prêt bancaire et 4% se feront financer le déménagement par leur employeur.

“2020 et 2021 ont été des années record pour les entreprises de déménagement. Depuis, la crise économique qui a suivi la pandémie a freiné drastiquement la mobilité des Français. Leur priorité a été avant tout de conserver un emploi stable sans prendre le risque de connaître une nouvelle période d’essai voire du chômage. Parallèlement, nos clients Grands Comptes ont réduit les mutations professionnelles de leurs collaborateurs, privilégiant les évolutions professionnelles au sein d’un même site ou secteur géographique. Aujourd’hui, et depuis le Covid, les Français gardent en tête le rêve de pouvoir vivre un jour à la campagne loin des nuisances sonores, en profitant de la flexibilité de leur Entreprise et de quelques jours hebdomadaires télétravaillés. Mais, il faudra attendre la baisse du prix de l’immobilier et la baisse des taux d’emprunts bancaires pour y parvenir« , commente Elise Denais-Bouaziz.

Côté localisation, près de la moitié des sondés (47%) confient vouloir déménager à moins de 10 km de leur lieu de vie actuel. 25% comptent rester dans la même ville, 21% s’apprêtent à partir à entre 10 et 500 km et 7% envisagent de quitter la France métropolitaine.

À lire aussi Immobilier et emploi : Au Pays basque, des entreprises construisent des logements pour leurs salariés

Les déménageurs professionnels toujours plébiscités

Pour le jour J de leur déménagement, c’est assez mitigé. 39% des sondés vont faire appel à des déménageurs professionnels, tandis que 61% compteront sur l’aide de leur famille et amis.

Le prix arrive en tête des critères primordiaux d’un déménagement effectué par un professionnel (42%). Puis vient le savoir-faire/l’équipement (29%), l’amabilité du professionnel (11%), sa ponctualité (11%) et enfin l’empreinte carbone de l’entreprise (7%).

En matière de mobilier, plus d’un français sur trois (67%) entend se débarrasser d’une partie de ses meubles, 24% conserveront tous leurs meubles et 9% veulent tout changer.

Certaines options proposées par les professionnels du déménagement sont fortement appréciées. Les deux services qui arrivent en tête sont : lorsque l’entreprise est en capacité de les débarrasser des anciens meubles (56%) et lorsque l’entreprise est en capacité de les accompagner dans leur relocation (17%)

“Un déménagement est l’occasion rêvée pour faire du tri dans ses affaires et se désencombrer (l’espace et l’esprit !). Nous avons en effet constaté que nombreux de nos clients profitaient de cette occasion pour renouveler leur mobilier faute de place dans leur nouveau logement ou tout simplement car ils souhaitaient changer de style ! C’est la raison pour laquelle nous avons tissé des partenariats avec des associations pour la reprise de ce mobilier et antiquaires pour aider nos clients dans leurs estimations. Une démarche éco-responsable et fortement appréciée !”, précise Elise Denais-Bouaziz, DG de France Armor.

Le top 5 des villes où les Français rêveraient de vivre partout dans le monde

Vienne

Copenhague

Vancouver

Toronto

Genève