Immobilier : Les JO Paris 2024, un tremplin pour l’augmentation des prix ?

Guy Hoquet anticipe une hausse de valeur de l’immobilier parisien, surtout dans les quartiers emblématiques et en particulier autour des sites qui ont accueilli la cérémonie d’ouverture et les épreuves.

Depuis l’inauguration spectaculaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville lumière a captivé le monde entier. La cérémonie d’ouverture, visionnée par 24 millions de téléspectateurs en France et diffusée à l’échelle mondiale, a offert des images époustouflantes de Paris, mettant en avant des lieux emblématiques tels que la Cathédrale Notre-Dame de Paris, la Conciergerie, le Grand Palais, le musée du Louvre, les rives de la Seine et bien entendu la Tour Eiffel.

S’en sont suivi deux semaines d’épreuves olympiques sublimées par des décors mythiques : la Concorde, les Invalides, le Château de Versailles, les rues de Montmartre… Ces moments inédits, immortalisés par les caméras du monde entier, renforcent l’hypothèse que les prix de l’immobilier à Paris vont connaître une hausse significative suite à ces Jeux, boostés par une demande séduite par ces décors de cartes postales.

Paris : un théâtre mondial

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, avec ses 12 tableaux spectaculaires, 85 bateaux qui ont navigué sur 6 kilomètres et ses performances artistiques, a transformé Paris en un théâtre mondial. Les épreuves sportives, qui se sont déroulées dans des lieux historiques et aux architectures somptueuses ont continué de captiver une audience internationale.

« Les Jeux Olympiques de Paris 2024 offrent une opportunité exceptionnelle pour la ville de Paris et sa capacité à attirer les investisseurs. Depuis la cérémonie d’ouverture et lors des compétitions sportives, Paris a brillé sous les feux des projecteurs mondiaux. Les précédents Jeux Olympiques ont engendré des hausses de prix significatives, dans les 3 années suivant la compétition, comme à Londres ou Pékin. Nous anticipons donc une hausse de valeur de l’immobilier parisien, surtout dans les quartiers emblématiques et en particulier autour des sites qui ont accueilli la cérémonie d’ouverture et les épreuves« , analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

L’impact sur l’immobilier parisien

À Paris, plusieurs facteurs devraient jouer en faveur d’une augmentation des prix de l’immobilier post- Jeux Olympiques. Tout d’abord la modernisation et l’aménagement ou la rénovation des infrastructures : les investissements massifs dans les infrastructures, tels que les nouvelles lignes de métro et la rénovation des espaces publics, améliorent la qualité de vie et l’attractivité de la ville. Ensuite, la visibilité et l’attractivité exposées mondialement : la médiatisation des JO a mis en lumière les atouts culturels et historiques de Paris, renforçant son statut de destination privilégiée pour les investisseurs étrangers. Sans compter que ceux d’entre eux qui ont fait le déplacement pour les JO, ont pu être agréablement surpris par la propreté de la ville et la fluidité des transports en commun sur la période !

Enfin, la demande étrangère : l’intérêt accru des investisseurs internationaux pourrait faire grimper les prix, particulièrement dans les quartiers les plus prisés comme le Marais, Saint-Germain-des-Prés, Montmartre, le Champs de Mars, et les abords de la Seine… des quartiers qui présentent déjà les prix au mètre carré les plus élevés de la capitale.

En juillet, il fallait compter en moyenne 756 000 € pour un appartement à Paris : un budget déjà très élevé, pour une surface moyenne de 62 m². Qu’en sera-t-il en août puis dans les mois suivants ? Le marché immobilier répond de façon quasi-instantanée à la loi de l’offre et de la demande. Si la demande croît de la même façon qu’à Londres ou Pékin après les JO, parviendra-t-on à un prix moyen de 900 000 € d’ici 3 ans pour un appartement parisien, soit près de 15 000€/m² pour 62 m2 ?

Au mois de juillet 2024, le prix au mètre carré moyen pour un appartement à Paris s’élevait à 12 210€ en moyenne. Pour autant, les disparités restent fortes selon les arrondissements : le centre de Paris culminant jusqu’à près de 19 000€ en moyenne dans le 7ème arrondissement. Des valeurs déjà élevées pour des secteurs particulièrement prisés par une clientèle d’acheteurs étrangers. Un phénomène qui, s’il se réactive suite aux JO, ne pourra que faire augmenter encore la valeur des biens parisiens. Aujourd’hui, il faut donc prévoir un budget de plus de 370 000 € pour devenir propriétaire d’une maison de 132 m² en moyenne en France, et près de 317 000 € pour un appartement de 65m².

Depuis le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville a été propulsée sous les feux des projecteurs, réactivant sa capacité de séduction auprès d’une audience mondiale. Les images saisissantes de la cérémonie d’ouverture et des lieux de compétition, diffusées largement, ont renforcé l’attrait de Paris auprès des investisseurs étrangers. En s’appuyant sur les exemples de Londres, Pékin, Athènes et Sydney, il serait peu surprenant de constater une augmentation significative des prix de l’immobilier à Paris dans les prochains mois.

L’expérience de Jeux Olympiques précédents

L’histoire récente des villes hôtes des Jeux Olympiques d’été fourni un aperçu utile à la projection de ce qui pourrait se passer pour Paris. Les chiffres montrent clairement l’impact des Jeux Olympiques sur le marché immobilier des villes hôtes précédentes :

Londres 2012 : après les JO, les prix de l’immobilier dans les quartiers est de Londres, notamment Stratford, ont augmenté de 31% en trois ans,

Pékin 2008 : les prix de l’immobilier dans les zones proches des installations olympiques ont augmenté de 20 à 30% dans les deux ans suivant les Jeux,

Athènes 2004 : bien que l’économie grecque ait connu des difficultés ultérieures, les prix de l’immobilier dans les zones clés avaient augmenté de 10 à 15% après les Jeux,

Sydney 2000 : les prix de l’immobilier dans les quartiers proches des sites olympiques ont grimpé de 23% dans les années suivant les Jeux.

Ces augmentations montrent l’effet stimulant des Jeux Olympiques sur les marchés immobiliers locaux, principalement grâce à une amélioration des infrastructures et à un regain d’intérêt international. Pour autant, seule Paris a fait le choix d’une cérémonie d’ouverture et d’épreuves qui se déroulaient dans la ville elle-même et non pas uniquement dans les infrastructures sportives prévues à cet effet. Un pari qui pourrait embarquer les prix de l’immobilier parisien au-delà des constats précédents ?

Un rayonnement mondial exceptionnel

Lors de la cérémonie comme lors des épreuves olympiques, Paris en a mis plein les yeux à une audience internationale :

la Tour Eiffel et le Champ de Mars en toile de fond des épreuves de beach-volley, offrant des images saisissantes à chaque diffusion,

les Invalides, avec ses façades majestueuses et ses jardins immaculés, qui ont accueilli les épreuves de tir, contribuant à des images à couper le souffle,

le Grand Palais, qui a abrité les compétitions d’escrime, dans un mélange unique de grandeur architecturale et de ferveur sportive,

le Trocadéro, face à la Tour Eiffel, qui a vu se jouer le BMX freestyle, donnant lieu à des photos à couper le souffle,

la Seine elle-même, théâtre des épreuves de natation en eau libre et de triathlon, mettant en valeur ses quais pittoresques et ses ponts historiques,

ou encore Montmartre, la Basilique Saint Denis, et la rue Lepic qui ont vu se jouer une épreuve de cyclisme digne d’un Tour de France aux couleurs des années 50 !

