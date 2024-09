Pros de l’immo : Le Congrès FNAIM 2024 » aura lieu les 9 & 10 décembre

Save the date les 9 & 10 décembre pour le Congrès Immobilier FNAIM 2024 autour du thème « De la crise à la reprise : une ambition pour le logement ». Au programme : des plénières animées par Marie Drucker, des tables rondes et un espace entièrement redessiné avec une scénographie à 360°.

La FNAIM vous attend, professionnels de l’immobilier, adhérents ou non à la fédération nationale de l’immobilier, pour cette 77ème édition du salon « Immo – le Congrès Immobilier FNAIM 2024 » qui se tiendra les 9 et 10 décembre prochains.

Pour cette nouvelle édition, IMMO se réinvente en repensant les espaces du salon afin de proposer toujours plus d’expériences de qualités -en plénières, en ateliers et en formations- et permet une présence physique et diffusion digitale. Cette année, la fédération reconduit en effet la possibilité de suivre l’intégralité du Congrès à distance, avec un dispositif renforcé en 100% direct live. Réunissant 125 exposants et accueillant 3 500 participants, ce salon offre un lieu d’échanges, de formations et de réflexions autour des enjeux actuels du secteur.

Des plénières sur le thème général « De la crise à la reprise : une ambition pour le logement ».

Avec des plénières inspirantes animées par Marie Drucker, sur la thématique « De la crise à la reprise : une ambition pour le logement », Immo – le Congrès immobilier FNAIM 2024 promet une expérience enrichissante pour tous les participants.

Dès le lundi, après la plénière d’ouverture du Congrès 2024 inaugurée par Loïc Cantin, Président de la FNAIM, place à 14h30 à la plénière « Pourquoi la crise ? Des outils pour comprendre ». Autour de Gilles Finchelstein, Secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès et Jérôme Fourquet, Directeur du Département opinion à l’IFOP, cette plénière aura pour objectif d’évoquer et de comprendre les raisons profondes de la crise du secteur immobilier et d’aller au-delà d’une simple analyse conjoncturelle pour mieux comprendre les évolutions et les attentes de la société française.

Pour clôturer la journée du lundi, à 17h30, place à la plénière « De la crise à la reprise : des solutions pour agir ! », avec la présence attendue du ministre du Logement visant à interpeller fortement les pouvoirs publics face à la crise inédite traversée par le secteur.

Le mardi se tiendront deux nouvelles plénières, autour des thématiques « Au-delà de la reprise : des ressources pour rebondir ; une vision pour rebâtir » qui accueillera des personnalités politiques de premier plan et experts pour détailler une vision intégrant les défis de la transition écologique et de l’IA notamment.

Enfin la plénière « Accompagner la reprise : des professionnels engagés et solidaires », un moment partageant la parole d’experts disposant d’une expérience solide d’entrepreneurs leaders et engagés.

Le plein de nouveautés

Outre la présence de Marie Drucker à l’animation des plénières, apportant son expertise et son dynamisme, cette édition s’annonce particulièrement innovante avec plusieurs nouveautés avec un espace entièrement redessiné avec une scénographie à 360° pour une immersion totale, mais aussi un stand FNAIM au cœur de l’exposition.

« Immo – le Congrès immobilier FNAIM 2024 » proposera une pré-soirée inédite avec « Le Son d’Alex », le premier stand-up musical d’Alex Jaffray, proposée par la FNAIM avec son sponsor exclusif Galian.

Le salon est le premier événement éco-labellisé niveau 3 du secteur immobilier, poursuivant les engagements pris depuis en 2021 avec la certification REEVE.

Un programme diversifié et renforcé

Aux 16 ateliers planifiés, -8 proposés par la FNAIM sur des enjeux métiers et 8 animés par des exposants clés-, s’ajoutent 4 formations de 2h dispensées par l’Ecole Supérieure de l’Immobilier.

Les sessions ont été doublées pour répondre à la demande des années précédentes et au souhait d’optimiser le déplacement des congressistes. Lundi 9 décembre 10h : Améliorer sa relation client, faire la différence pour faire croître la confiance. Lundi 9 décembre 15h30 : Intelligences artificielles : utilisations pratiques en immobilier. Mardi 10 décembre 11h : Le DPE réinventé : maîtriser les nouvelles normes pour valoriser et durabiliser l’immobilier. Mardi 10 décembre 15h15 : Discrimination : au-delà des préjugés, vers une pratique immobilière inclusive.

Si on ajoute les 2 heures de formation justifiables « au titre des colloques » aux 8h de formations payantes, il devient donc possible de valider jusqu’à 10h de formation sur les 2 jours, un vrai plus pour se décider à se déplacer !

Tarifs solidarité et prévente

Les billets sont dès à présent disponibles en prévente jusqu’au 4 novembre avec une décote de 30%. Pour soutenir les professionnels en cette période économique difficile, des « tarifs solidarité » ont été mis en place, incluant une baisse du Pass « best seller » « Trio et + », ainsi qu’une réduction significative sur le Pass « digital 100 % live ».

