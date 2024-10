Rénovation énergétique : Homélior et kelvin lancent un simulateur basé sur un moteur d’IA

kelvin, la startup qui accompagne les professionnels des travaux et de l’immobilier avec une solution basée sur l’IA, et Homélior, entreprise spécialisée dans l’accompagnement des propriétaires souhaitant mener la rénovation énergétique de leur logement, nouent un partenariat pour simplifier la rénovation énergétique grâce à l’IA en mettant à la disposition des particuliers un simulateur de rénovation énergétique des logements basé sur un moteur d’IA.

Ce simulateur permet aux particuliers qui souhaitent s’engager dans des travaux de rénovation énergétique de bénéficier d’une estimation rapide des travaux à engager et du budget à prévoir, le tout à distance.

Simuler la rénovation énergétique d’un logement grâce à l’IA

Ce simulateur de rénovation énergétique apporte des réponses concrètes aux questions des particuliers souhaitant mener des travaux de rénovation énergétique : quels sont les travaux à engager, les économies d’énergies envisageables ? Quel budget à prévoir ?

Cet outil, qui génère des études énergétiques sur mesure représente une avancée majeure dans la rénovation énergétique. Il permet d’engager la massification des travaux et l’optimisation des choix en matière d’efficacité énergétique.

« Les simulateurs actuels déçoivent souvent, ne servant qu’à acquérir les coordonnées des particuliers sans offrir de véritable qualification et personnalisation poussée du projet de rénovation. Nous nous basons sur une combinaison unique de données géostatistiques, de modélisation 3D et d’intelligence artificielle pour apporter des réponses fiables et personnalisées. Grâce à notre IA, nous évaluons la performance énergétique actuelle d’un logement et les travaux nécessaires pour améliorer son classement DPE, tout en estimant les économies d’énergie et le gain de pouvoir d’achat pour le ménage« , explique Clémentine Lalande, cofondatrice et directrice générale de kelvin.

Simplifier l’accès à la rénovation énergétique pour les particuliers

Le partenariat avec kelvin s’inscrit dans la stratégie data et IA d’Homélior et répond plus largement à son ambition de vouloir simplifier l’accès à la rénovation énergétique et de favoriser la compréhension des démarches pour les particuliers.

Une fois passée la première simulation basée sur l’IA, Homélior propose aux particuliers qui le souhaitent d’échanger avec un expert afin de bénéficier d’un accompagnement sur mesure. Homélior peut réaliser l’étude complète et précise de leur projet et le prendre en charge de A à Z : de l’audit à la réalisation des travaux en passant par l’obtention des aides et le financement du reste à charge.

« L’intégration du simulateur kelvin sur notre site internet fait la différence pour répondre aux premières questions de tous les propriétaires, en permettant une pré-analyse du projet et du bien. Cela améliore la qualification de nos projets sans surcharger nos équipes commerciales (gain de temps sur le conseil et l’analyse), nous aide à acquérir de nouveaux prospects plus qualifiés et à leur faire bénéficier de notre expertise en rénovation énergétique. Nous pouvons ajuster notre approche, nos conseils et notre accompagnement« , précise Laurent Nataf, co-fondateur et président d’Homélior.

Le fonctionnement du simulateur en pratique

Il suffit de saisir l’adresse de son logement (maison ou appartement), immédiatement, un résultat offrant 3 scénarios d’étude et d’estimation de travaux à prévoir s’affiche, avec l’estimation des économies d’énergie et du montant des travaux, le montant des aides possibles et le reste à charge avec l’indication du gain de lettre possible sur son DPE.

