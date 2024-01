Rénovation : Thermor lance un simulateur DPE simple et rapide

Dans un contexte marqué par les enjeux de décarbonation à l’horizon 2050, Thermor, marque française spécialiste du confort thermique, prend l’initiative de faciliter la rénovation des logements en lançant un simulateur Diagnostique de Performance Énergétique (DPE) innovant.

Le DPE, un enjeu majeur de la transition énergétique

Le Diagnostic de Performance Energétique est un outil essentiel pour évaluer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre d’un logement. Dans le cadre de la lutte contre les passoires thermiques, l’État restreint la location ou la vente de logements classés F et G. Conscient que ce contexte peut paraître complexe, Thermor lance un simulateur de DPE GRATUIT et accessible à tous.

L’objectif est triple accompagner les particuliers dans les évolutions du DPE, guider les propriétaires en cours de rénovation et fournir un outil simple et rapide aux utilisateurs du site.

Les fonctionnalités du simulateur

Ce nouveau simulateur permet aux utilisateurs d’obtenir une estimation de leur note DPE, de visualiser l’impact des travaux sur leur facture énergétique et d’estimer le coût des travaux ainsi que les aides associées.

Développé en collaboration avec la société CASAM Pro, un auditeur énergétique labellisé RGE, le simulateur utilise le moteur de calcul officiel 3CL, simplifié pour le rendre accessible au plus grand nombre. Il se positionne comme un outil de sensibilisation, d’information, et de pédagogie pour les particuliers devant rénover leurs logements et les particuliers qui les accompagnent.

Le simulateur sera mis à jour conformément aux nouvelles réglementations entrant en vigueur le 1er janvier 2024.

Connaître la lettre de son DPE : la clé pour accélérer la transition énergétique

« Ce nouvel outil permet aux utilisateurs d’obtenir des informations cruciales sur la performance énergétique de leur habitation, d’estimer les économies potentielles et de prendre des décisions éclairées sur les travaux de rénovation, explique-t-on chez Thermor. Nous croyons fermement que l’accès à l’information est la clé pour accélérer la transition énergétique, et c’est dans cet esprit que nous mettons cet outil à disposition du grand public. Thermor continuera d’innover et de jouer un rôle actif dans la transition énergétique, offrant des solutions pratiques et accessibles ».