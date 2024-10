Immobilier & Energie : Les étapes clés pour un chauffage efficace ! 

Les températures baissent, il va falloir remettre en route le système de chauffage et relancer la chaudière. Entretien et vérifications : quelles sont sont les étapes clés pour être chaud chez soi tout l’hiver ?

Alors que les températures baissent et que l’hiver approche, un entretien régulier des systèmes de chauffage s’impose pour garantir sécurité, performance énergétique et confort au sein des foyers. Quels sont les démarches, les étapes ? Le point avec Promotelec qui livre ses conseils.

Des conseils pour tous les systèmes de chauffage

Avant d’entrer dans vif du sujet, Promotelec rappelle quelques conseils généraux qui s’adaptent à tous les systèmes de chauffage. La clé d’un bon chauffage en toute sécurité, c’est la planification de l’entretien : établissez un calendrier d’entretien régulier, incluant des vérifications saisonnières et un entretien annuel ou bisannuel par des professionnels.

Pour optimiser votre consommation énergétique, il faut envisager de moderniser le système avec des thermostats programmables ou connectés et d’isoler les tuyaux de chauffage pour réduire les pertes thermiques. Nettoyer ou remplacer les filtres de ventilation et s’assurer que les bouches d’aération ne sont pas obstruées permet d’être bien au chaud chez soi sans risque !

Si vous vous chauffez au bois, utilisez du combustible de bonne qualité et bien sec. En en fin, en cas de signes de défaillance non identifiés, faites appel rapidement à un professionnel qualifié pour éviter les risques et garantir le bon fonctionnement du système de chauffage.

À lire aussi Immobilier : Pas question de revoir tout le calendrier des passoires thermiques

Zoom sur chaque type de chauffage

Vérification des chaudières gaz et fioul

Un entretien annuel par un professionnel est obligatoire pour les chaudières gaz et fioul. Avant de rallumer la chaudière, quelques vérifications s’imposent. Vérifiez l’intégrité de la chaudière pour détecter fuites, corrosion ou dommages visibles. Inspecter les conduits d’évacuation des fumées et contrôler les vannes, tuyaux et raccords. Vérifiez que la pression du système est comprise entre 1 et 2 bars, contrôler la température de l’eau de chauffage et tester les dispositifs de sécurité tels que le thermostat et la soupape de sécurité. Et assurez-vous du bon fonctionnement de la pompe de circulation en prêtant attention aux bruits anormaux.

Pour la sécurité, installez ou testez un détecteur de monoxyde de carbone à proximité de la chaudière et assurer une bonne ventilation de la pièce en nettoyant les grilles d’aération ou les bouches d’extraction de la VMC.

Entretien des pompes à chaleur (PAC)

Pour les PAC air-air et air-eau, un entretien tous les deux ans est requis. Voici les étapes clés.

Lors de la mise en marche, testez le système pour vérifier qu’il monte bien en température et ajuster les réglages pour un fonctionnement optimal. Vérifiez l’unité extérieure (propreté, absence de débris, état des ailettes) et inspecter l’unité intérieure pour détecter d’éventuels dysfonctionnements. Nettoyer ou remplacez les filtres à air pour assurer une bonne circulation de l’air. Vérifiez la température de consigne, le bon fonctionnement du dégivrage automatique et contrôler les ventilateurs. Et enfin, pour la sécurité, vérifiez que l’unité extérieure est bien fixée et dégagée, et que la pièce où se trouve l’unité intérieure est bien ventilée.

Maintenance des chauffages électriques

Pour les radiateurs électriques, il est recommandé de suivre cette checklist avant leur mise en marche. Allumez les appareils pour tester leur fonctionnement et être attentif à tout bruit anormal. Vérifiez l’état des radiateurs (absence de fissures ou de dommages), inspecter les câbles électriques et les prises, et s’assurer de la solidité des fixations murales. Dépoussiérez les grilles d’aération et nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon sec. Testez le thermostat et ajuster la température de consigne si nécessaire.

Pour la sécurité : Vérifier qu’aucun obstacle n’obstrue les grilles et tester les dispositifs de sécurité intégrés.

Entretien des systèmes de chauffage au bois

Pour les poêles à bois, poêles à granulés, cheminées ou inserts, il est indispensable d’effectuer un test de démarrage pour s’assurer du bon fonctionnement général. Vérifiez ensuite l’état de l’appareil pour détecter fissures ou corrosion, inspecter les joints d’étanchéité et contrôler les éléments de sécurité. Faites ramoner le conduit au moins une fois par an par un professionnel et dépoussiérer les surfaces extérieures et les vitres. Assurez-vous que les commandes et dispositifs de régulation fonctionnent correctement. et enfin pour la sécurité vérifiez la bonne ventilation de la pièce, installer un détecteur de monoxyde de carbone et s’assurer que le bois est sec et bien stocké

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements