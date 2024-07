Immobilier Paris 17ème : Vers une stabilisation des prix de l’immobilier

Zoom sur le marché immobilier du 17ème arrondissement de Paris au premier semestre avec Sandra Sabah, directrice commerciale chez Engel & Völkers Paris 17ème et Neuilly-sur-Seine.

Une baisse des prix dans le 17ème arrondissement de Paris ? Sandra Sabah, directrice commerciale chez Engel & Völkers Paris 17ème, analyse la situation.

Si on est aujourd’hui sur un marché de vente par nécessité, le volume des ventes diminue moins sévèrement qu’au premier trimestre de l’année. Les prix ont cessé de baisser et selon moi ne baisseront pas au deuxième semestre.

Des ventes en baisse

Sur le marché immobilier du 17ème arrondissement de Paris, les prix ont baissé de 8% sur un an, avec une crise particulièrement marquée dans certains quartiers comme Les Épinettes.

En 2024, le 17ème est passé sous la barre symbolique des 10 000€ par mètre carré, avec un prix moyen de 9 586€, et une baisse supplémentaire de 2,8% au dernier trimestre.

Bien que le marché soit actuellement dominé par des ventes par nécessité, le volume des transactions diminue moins sévèrement qu’au premier trimestre de l’année.

Les prix ont cessé de baisser et, selon moi, ne devraient plus baisser au second semestre.

Une baisse des taux encourageante pour les acquéreurs

Les vendeurs n’ont pas encore pleinement accepté ces baisses de prix. Pour les acquéreurs, la baisse des taux d’intérêt est très encourageante.

Par exemple, dans le quartier de la Plaine Monceau, les prix sont à 10 044€/m², 9 880€/m² dans le quartier des Ternes, 9 653€/m² aux Batignolles, et 8 449€/m² aux Épinettes. Nous avons une clientèle majoritairement française, mais nous comptons également de nombreux libanais et américains parmi nos clients.

Cet avis d'expert a été rédigé par Sandra Sabah, directrice commerciale chez Engel & Völkers Paris 17ème.