Chaudière : Plus de 95 % des consommateurs de fioul sont satisfaits de leur mode de chauffage

Plus de 95% des consommateurs de fioul sont satisfaits de leur chauffage. Le biofioul, une alternative écologique, est en hausse malgré l’absence d’aides financières et des coûts plus élevés.

Les consommateurs expriment une forte satisfaction pour le chauffage au fioul et montrent leur intérêt pour le biofioul afin de conserver ce mode de chauffage, et opter pour une alternative plus écologique. En effet, le biofioul, alimente obligatoirement les nouvelles chaudières installées depuis le 1er juillet 2022, cependant, certains facteurs, comme l’absence d’aides financières de l’État, peuvent rapidement devenir des freins.

Le prix de l’énergie et le confort sont au cœur des préoccupations des Français. Pour les 3 millions de foyers se chauffant actuellement au fioul, le biofioul apparaît progressivement comme une alternative durable et plus économique lors du remplacement de chaudière.

Selon une étude réalisée par fioulreduc, plateforme digitale de commande de fioul domestique, a réalisé une étude auprès des consommateurs de fioul afin de sonder leur satisfaction vis-à-vis du chauffage au fioul.

Le fioul, une énergie fiable et traditionnelle qui séduit les consommateurs

La France s’est fixée pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pour cela, elle doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030.

Dans ce contexte de transition énergétique et écologique, la sortie des énergies fossiles est une priorité. Ainsi, le gouvernement a promulgué le 1er juillet 2022 une loi interdisant la vente de nouvelles chaudières fioul afin de favoriser leur remplacement par des chaudières plus performantes et écologiques.

Ce mode de chauffage est utilisé par plus de 3 millions de foyers et est bien implanté en zone rurale. Selon la Fédération Française des combustibles-carburants et chauffage (FF3C), il restera, en 2035, environ la moitié du parc actuel, soit 1,5 millions de chaudières

Selon l’étude de fioulreduc, plus de 95 % des consommateurs en sont satisfaits. Parmi les utilisateurs souhaitant conserver cette énergie, 77 % estiment que leur équipement fonctionne toujours, et 30 % apprécient le confort de ce mode de chauffage.

Utilisé principalement pour le chauffage des habitations et immeubles, le fioul domestique est particulièrement apprécié pour sa fiabilité et sa performance, puisqu’il offre un chauffage confortable et homogène qui n’assèche pas l’air.

Le chauffage au fioul séduit également pour son rendement économique et compétitif. En effet, plus de 93 % des sondés sont enclins à conserver le fioul domestique comme source de chauffage puisqu’il offre de bonnes performances pour un prix raisonnable.

La commande groupée, une stratégie pour réduire ses dépenses

Cependant, les consommateurs ne sont pas épargnés par la hausse du prix de l’énergie. Près de 60% des sondés ont constaté une hausse de leur facture depuis l’automne 2023.

Le tarif du fioul est influencé au quotidien par l’évolution du cours du pétrole dont il est issu. Ainsi, en juillet, la moyenne nationale du prix du fioul ordinaire est de 1 179€ les 1 000 litres (1,179€ /L), soit une hausse de 19 euros par rapport à l’an dernier.

Sous le coup de l’inflation et de la flambée des prix de l’énergie, les Français adoptent diverses stratégies pour réduire leurs dépenses énergétiques. 35 % des consommateurs de fioul ont déjà réalisé des commandes groupées afin de réaliser des économies.

37% des consommateurs de fioul souhaitent s’engager dans la transition énergétique à travers une alternative plus écologique

Le biofioul constitue une alternative plus écologique. En effet, cette nouvelle énergie en partie renouvelable, composée de fioul domestique et d’ester méthylique d’acide gras (EMAG) de colza, offre un meilleur rendement et permet donc de réduire sa consommation énergétique.

Malgré l’autorisation de sa commercialisation en 2022, le biofioul n’est pas encore un réflexe pour les ménages. En effet, 56 % des consommateurs de fioul ne connaissent même pas cette alternative.

Mais face aux enjeux environnementaux, les ménages démontrent une volonté de s’engager dans la transition énergétique. 37 % d’entre eux envisagent de passer au biofioul, dont 21 % pour faire des économies avec le changement d’équipement et plus de 10% pour des raisons environnementales.

En dépit de ces avantages, le prix du biofioul demeure généralement 15 % plus cher que le fioul 100 % fossile. C’est d’ailleurs une raison qui empêche 41,5 % des utilisateurs de fioul domestique de passer au biofioul.

L’absence d’aides de l’Etat est également un frein pour 34 % des ménages chauffés au fioul. En effet, alors que l’Etat a mis en place des dispositifs d’aides pour le remplacement d’une chaudière au fioul par une autre énergie, il n’existe à ce jour aucune aide concernant l’installation d’une chaudière biofioul.

Il est toutefois possible d’obtenir des aides pour un équipement hybride, associant un système de chauffage plus écologique avec une chaudière fioul ou biofioul.

À l’avenir, la filière souhaite accélérer la mise sur le marché de nouvelles énergies de type biofioul. Elle prépare l’arrivée d’un biocombustible majoritairement renouvelable pour 2025 et un bioliquide de chauffage 100 % renouvelable pour 2030.

De 20 à 30 % d’économie d’énergie à l’installation d’une chaudière biofioul

De nouvelles hausses de prix de l’énergie (électricité, gaz, carburant) sont attendues dans les prochains mois et accentuent ainsi l’incertitude des consommateurs.

Si le prix du biofioul est effectivement supérieur à celui du fioul, il s’avère plus économique sur le long terme et permet aux consommateurs de conserver un mode de chauffage de combustion liquide.

En effet, les chaudières biofioul récentes affichent une consommation 20 à 30% inférieure dès l’installation. Ce gain d’efficacité énergétique permet de compenser, voire de dépasser, la différence de prix au litre lorsque le foyer conserve les mêmes températures de chauffage.

« Le fioul est indispensable puisqu’il permet de chauffer les logements qui ne sont pas reliés aux réseaux de chaleur ou de gaz. Le biofioul est une alternative prometteuse et durable, mais l’absence d’aides financières et d’une fiscalité avantageuse n’encourage pas les consommateurs de fioul à se diriger vers cette énergie. Une incitation fiscale permettrait de réduire l’écart de prix entre le fioul traditionnel et le biofioul. Une solution qui conduirait à une accélération de la décarbonation des bâtiments », explique Maëlle Ricard, directrice des opérations de fioulreduc.

