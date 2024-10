Immobilier & Proptech : Idealys lève 2,5 M€ pour devenir un opérateur global du bâtiment connecté

Dans contexte difficile pour le secteur immobilier, Idealys annonce une levée de fonds de 2,5 millions d’euros souscrite auprès d’un investisseur privé. L’opération va permettre à opérateur global de services dédiés aux bâtiments intelligents et connectés de poursuivre le développement de l’entreprise, de structurer sa force commerciale, notamment à Paris, et d’élargir son offre, qui s’adresse désormais tant à l’immobilier résidentiel que tertiaire. Elle devrait également permettre à Idealys de doubler son effectif pour atteindre une cinquantaine de collaborateurs d’ici juillet 2026.

« Depuis sa création, Idealys s’est toujours positionnée comme un acteur clé des bâtiments durables, offrant des solutions innovantes aux professionnels de l’immobilier. La crise actuelle a mis en lumière l’importance croissante de la technologie dans la gestion des bâtiments, notamment pour le pilotage des équipements techniques et la maîtrise des consommations énergétiques. Des projets comme l’écoquartier Joia Méridia à Nice, Odyssée Rive Gauche et La Folie Alma Terra à Montpellier, Iconicau Cap d’Agde, ainsi que ceux développés pour ACM Habitat, illustrent la qualité de notre plateforme, qui s’impose comme une référence dans la gestion des bâtiments connectés et le pilotage des enjeux ESG pour les acteurs de l’immobilier », se réjouit Yves Giglio, Président d’Idealys.

Un tournant stratégique en 2024

Cette levée de fonds valide le tournant stratégique effectué début 2024 par Idealys, qui est passée de la gestion d’immeubles résidentiels au métier d’opérateur global du bâtiment connecté via son offre Idealys SmartBuilding.

La solution s’adresse à l’ensemble des grands intervenants du secteur : promoteurs, bailleurs sociaux, foncières publiques et privées, gestionnaires d’actifs immobiliers et property managers. À tous, Idealys donne accès à sa plateforme digitale, avec en particulier la supervision du bâtiment, la gestion technique et la gestion de l’énergie, tout en maintenant dans le résidentiel sa super-app qui permet aux résidents de suivre en temps réel l’ensemble de leurs consommations et d’accéder aux services de l’immeuble.

« Grâce à nos partenariats industriels, nos solutions répondent aux enjeux règlementaires énergétiques actuels quelle que soit la destination de l’immeuble, tout en apportant une capacité de services bâtimentaire pour valoriser les parcs et créer de l’attractivité. Nous ne nous adressons pas uniquement aux responsables et aux exploitants techniques, mais également aux asset, property, office et energy managers pour mutualiser l’ensemble des services connectés et garantir leurs valeurs et leurs fonctionnements dans le temps», souligne, Michaël Lalande, Directeur Général d’Idealys.

Intervention dès le stade de la construction

Pour réussir ce pivot, Idealys est remontée dans la chaine de valeur du bâtiment. La propTech intervient désormais dès la mise en chantier de l’immeuble afin de préconiser les équipements connectés adéquats, de veiller à leur bonne installation et à leur paramétrage. En intervenant dès la phase de conception et de réalisation, puis d’exploitation, Idealys se positionne comme l’un des pionniers français des opérateurs du bâtiment connecté, garantissant ainsi à ses clients le fonctionnement de services devenus stratégiques pour les acteurs de l’immobilier.

Un service global pour les gestionnaires de parcs immobiliers

La solution Idealys SmartBuilding est une plateforme innovante qui simplifie la gestion technique des bâtiments, en optimisant les consommations énergétiques et la maintenance grâce à un tableau de bord intuitif. Elle permet notamment de suivre les consommations par fluide, de gérer les accès en toute sécurité, et de sensibiliser les utilisateurs aux écogestes pour réduire l’empreinte énergétique et faire des économies d’énergie. Conçue pour faciliter le travail des gestionnaires, la solution améliore la performance énergétique des bâtiments tout en assurant le confort des occupants.

Elle permet également de communiquer facilement avec les résidents et de gérer l’utilisation des espaces partagés, devenus de plus en plus demandés aujourd’hui dans les nouveaux immeubles. En conformité avec les réglementations RE 2020, décret tertiaire et BACS (Building Automation & Control Systems), Idealys aide ses clients à atteindre les objectifs de consommation énergétique règlementés.

Et toujours une super-app pour les habitants dans le résidentiel

Fidèle à sa mission de service aux résidents depuis sa création, Idealys continue de développer sa super-app qui propose une gamme complète de services : contrôle des accès à l’immeuble, pilotage de la domotique, signalement des dysfonctionnements, ainsi qu’un suivi des consommations pour encourager une gestion écoresponsable des habitations.

En outre, l’application mobile propose une plateforme communautaire facilitant la création de liens et le partage de ressources, contribuant ainsi à renforcer l’esprit de communauté parmi les résidents. Idealys propose également un nouveau service dédié à la gestion des espaces partagés, offrant aux utilisateurs davantage de flexibilité et une optimisation des ressources, afin de répondre aux nouveaux besoins de collaboration et de mutualisation des espaces.

Déploiement dans le résidentiel et dans le tertiaire

À ce jour, la plateforme Idealys a été adoptée par 40 grands comptes, parmi lesquels figurent certains des plus grands promoteurs immobiliers français, tels que Cogedim, Woodeum x Pitch Immo, Vinci Immobilier, Sogeprom, Kaufman & Broad…

Dans le résidentiel, Idealys équipe 8 000 logements avec sa super-app, dont les tours Elithis à énergie positive de Dijon et Saint-Etienne, tandis que 15 000 logements sont en cours de déploiement dans des programmes en développement.

Dans l’immobilier tertiaire, Idealys gère actuellement plus de 80 000 m² d’immeubles et a sécurisé 200 000 m² supplémentaires qui seront déployés dans les deux prochaines années, confirmant ainsi la pertinence de sa vision et de son positionnement en tant qu’opérateur global de bâtiments connectés.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements