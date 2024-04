Immobilier : Quand l’Europe tire la France vers la reprise !

2024 commence bien, en tout cas dans la plupart de nos voisins européens. Une impulsion positive sur les marchés immobiliers, conséquence de l’amélioration globale des conditions d’accès au crédit. Celle-ci est principalement portée par la baisse des taux d’intérêt qui se reflète également dans les niveaux de production de crédits. L’horizon s’éclaircit-il dans tous les pays ? Qu’en est-il particulièrement de la situation du marché immobilier français ? Meilleurs Agents revient sur un 1er trimestre qui rebat les cartes en Europe.

Un assouplissement des conditions de crédit…

Excepté en France, la baisse des taux de prêts octroyés est enclenchée depuis fin 2023, avec même, selon les chiffres de la Banque Centrale Européenne (BCE), des baisses qui ont été particulièrement prononcées, atteignant jusqu’à -0,6 point de pourcentage (pp) entre le 1er décembre 2023 et le 1er mars 2024 dans des pays comme l’Italie.

Côté production de crédit, bien que les volumes annuels de prêts restent nettement inférieurs aux niveaux observés en janvier 2022 (jusqu’à -40 % en moyenne pour la plupart des pays), on observe une nette décélération de la tendance à la baisse dans tous les pays (hors France). Certains pays, comme l’Allemagne, ont même connu une évolution positive de leur production mensuelle par rapport à l’année dernière. En février 2024, les banques allemandes ont ainsi accordé +18% de prêts au logement de plus qu’en février 2023, marquant la première évolution positive depuis l’été 2022, lorsque le marché immobilier a commencé à baisser.

Après avoir maintenu inchangés ses taux directeurs en mars et avril, la BCE annonce désormais la possibilité de réduire le niveau actuel de restriction de la politique monétaire dans les mois à venir si l’inflation reste maîtrisée. De quoi anticiper de prochaines baisses des taux d’intérêt supplémentaires !

“Pour les acheteurs potentiels, en particulier ceux qui recherchent un crédit, c’est une bonne nouvelle. À mesure que les taux d’intérêt diminuent, les particuliers retrouvent une situation financière plus favorable, ce qui pourrait rendre à nouveau l’accession à la propriété plus facile”, détaille Barbara Castillo Rico, Directrice des études économiques de Meilleurs Agents.

… qui dynamise les marchés immobiliers en Europe

La récente baisse des taux d’intérêt, conjuguée à l’augmentation des revenus, a considérablement amélioré le pouvoir d’achat immobilier des ménages en Europe. En conséquence, les prix de l’immobilier affichent des tendances à la hausse dans tous les pays examinés, à l’exception de la France, au cours du premier trimestre 2024.

Dans des pays comme la Belgique, l’Espagne, le Portugal ou l’Italie, on observe une poursuite de la hausse, qui avait seulement connu un ralentissement. À l’inverse, pour des pays comme l’Allemagne et le Luxembourg, cela marque une reprise significative. En effet, après avoir connu des tendances négatives continues tout au long de 2022 et 2023, ces pays ont connu, au cours du premier trimestre, une hausse notable respective des prix de l’immobilier de +1,6% et +1,4% 1 (contre -2% et -2,3% au même trimestre de 2023).

En termes de nombre de transactions, malgré la baisse significative de l’activité en 2023, des signes de stabilisation, voire de reprise, ont été observés dans la plupart des pays étudiés dès fin 2023. Au quatrième trimestre 2023, la Belgique a connu une hausse significative des transactions trimestrielles, avec une augmentation notable de +11,3% par rapport au premier trimestre, tandis que l’Espagne a également connu une hausse modérée de +4,1% au cours de la même période.

La France fait figure d’exception

La France reste cependant une exception, continuant d’être confrontée à une tendance à la baisse. En jeu : la spécificité de la régulation française et notamment le système de taux d’usure qui impacte les marges des banques. Tant que ces marges ne seront pas “reconstituées”, difficile de s’attendre à une baisse de taux. Les mouvements attendus du côté de la Banque Centrale Européenne, couplés aux dynamiques des pays voisins, devraient permettre peu à peu une amélioration des conditions de crédit en France.

“Les récents signaux positifs concernant les conditions de crédit dans l’Hexagone, en retard par rapport à ses voisins, offrent une lueur d’espoir pour une amélioration potentielle de l’activité du marché dans les mois à venir, à l’instar des pays voisins” explique Barbara Castillo Rico.

Que retenir de l’étude ?

