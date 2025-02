Pros de l’immo : Figaro Immobilier et Romain Cartier s’associent pour vous aider à performer

En 2025, Figaro Immobilier veut donner des outils et des stratégies aux professionnels de l’immobilier pour booster leur business et gagner en performance. Il a fait appel à Romain Cartier, coach en immobilier, et il délivrera sa parole sur ses supports print, digitaux et sociaux.

Figaro Immobilier officialise sa collaboration exclusive avec Romain Cartier, coach et formateur dans le secteur immobilier. Un partenariat ambitieux, basé sur la transmission de savoir et d’outils de performance pour permettre aux professionnels et porteurs de projets de monter en compétence et en efficacité dans un marché en pleine mutation.

Au programme : une tournée nationale de formations-conférences pour aider les acteurs du secteur à se réinventer et une série d’émissions immersives tournées au cœur des territoires, où élus, architectes et professionnels partageront leurs visions et leurs enjeux.

Chaque professionnel est important

Avec cette initiative, Figaro Immobilier inaugure une nouvelle dynamique pour 2025 : aller au-delà de son rôle de portail d’annonces, au-delà du simple relais de l’information, et agir concrètement pour accompagner ceux qui font l’immobilier, au plus près du terrain.

« Dans un secteur en perpétuelle transformation, l’expertise d’un professionnel de l’immobilier fait toute la différence auprès d’un porteur de projet. Bien plus qu’un site d’annonces, nous sommes avant tout un partenaire de référence pour ceux qui font bouger l’immobilier », explique Stéphane Anfosso, Directeur Général de Figaro Immobilier.

Et il ajoute : « Chez Figaro Immobilier, chaque professionnel est important. En 2025, nous irons encore plus loin dans la considération, en leur donnant non seulement de la visibilité et des contacts mais aussi les outils et les connaissances pour gagner en compétence et en performance auprès des particuliers. Cette alliance avec Romain Cartier s’inscrit dans cette ambition : offrir du concret, du terrain, du résultat. L’immobilier ne subit pas, il se construit continuellement. Et nous sommes là pour accompagner ceux qui sont les moteurs de ce changement.»

Back to Basics : une série de formations-conférences pour booster les professionnels de l’immobilier

Avec plus de 30 ans d’expérience, dont 20 ans en formation, Romain Cartier est reconnu pour sa capacité à décrypter les tendances et transmettre des méthodes efficaces aux professionnels. À travers une tournée nationale de formations et conférences, il partagera son expertise et ses conseils pour aider agents immobiliers, promoteurs et investisseurs à s’adapter aux nouveaux défis du marché.

Une première initiative qui s’inscrit dans la mission 2025 de Figaro Immobilier dédiée aux professionnels : fournir aux acteurs du secteur les outils et stratégies pour booster leur business et gagner en performance dans un environnement concurrentiel plein d’opportunités.

L’objectif : offrir un accompagnement inédit à travers une tournée nationale de conférences, une série d’émissions immersives et des analyses d’experts diffusées sur les médias du Figaro Immobilier.

« L’immobilier évolue vite. Il est essentiel de revenir aux fondamentaux tout en intégrant les nouvelles attentes du marché. Avec Figaro Immobilier, nous proposons des conférences terrain, qui donneront des clés concrètes aux professionnels », précise Romain Cartier.

En 2025, Figaro Immobilier renforce le lien entre professionnels et particuliers

Tout au long de l’année, Figaro Immobilier déploiera une nouvelle dynamique éditoriale et pédagogique, en délivrant la parole de Romain Cartier sur ses supports print, digitaux et sociaux. En fournissant aussi des éclairages d’experts sur les tendances du secteur, les stratégies gagnantes et les opportunités à saisir, cette initiative permettra aux professionnels de renforcer leur expertise et de se rapprocher encore davantage des acheteurs, vendeurs, locataires et investisseurs.

« Figaro Immobilier est plus qu’un média : c’est une passerelle entre ceux qui font l’immobilier et ceux qui y investissent leur avenir. Avec cette collaboration, nous souhaitons aller au-delà de l’information et offrir aux professionnels et aux particuliers des clés concrètes pour mieux comprendre, anticiper et agir», conclut Stéphane Anfosso.

