Achat immobilier : Prenez le temps de préparer votre projet !

La préparation, on ne le dira jamais assez, est la clé de tout projet immobilier réussi ! Ne négligez cette étape. Elle vous fera économiser de nombreuses heures de recherches inutiles et de visites de logements non adaptés à votre budget ou vos critères.

Se lancer dans un projet d’achat immobilier peut-être extrêmement chronophage. Pour éviter de vous disperser et perdre du temps mieux vaut vous poser en amont pour faire le point sur votre projet. Voici ce qu’il faut savoir pour réussir l’achat de votre résidence principale dans l’ancien.

Faites le point sur votre budget

Inutile de foncer tête baissée. Commencer les visites sans avoir fait évaluer votre capacité d’achat est une hérésie : c’est le meilleur moyen de perdre votre temps et de gaspiller aussi celui de votre agent immobilier.

Savoir combien vous pourrez emprunter vous permettra de mieux cibler vos recherches. Inutile en effet de visiter des biens que vous ne pourrez pas vous offrir !

Pour estimer le budget dont vous disposez, prenez rendez-vous avec votre banquier (vous avez aussi à votre disposition des outils en ligne pour effectuer ces simulations).

Pour préparer cet entretien, listez les sommes que vous consacrez chaque mois aux frais de nourriture, aux vêtements et aux loisirs…, sans oublier les impôts et les assurances.

Si vous savez ce que vous pouvez réellement acheter, vous perdrez moins de temps ! Avec un budget bien ficelé, convaincre la banque de vous financer sera également plus facile.

Listez vos critères de recherche

Pour acheter le logement qui vous correspond, celui dont vous avez besoin et qui entre dans votre budget, listez vos critères de recherche et traquez ceux qui ne sont pas prioritaires.

L’acheteur attend souvent le coup de cœur ! Or, c’est une erreur. Etre sous l’emprise d’un coup de coeur peut parfois contribuer à faire des bêtises. En effet, si vous réagissez à chaud, vous ne serez plus vigilant sur les autres points importants. En résumé : on n’achète pas un bien parce qu’on est emballé par la taille du séjour, la vue sur le parc… Non, on achète un bien parce qu’il correspond à un ensemble de critères que l’on a définis au départ.

Surface, exposition, luminosité, dernier étage, parking, calme, parquet en chêne, cuisine équipée, distribution des pièces, proximité du centre-ville, des transports, des écoles et des commerces, mode de chauffage…, pour bien acheter, il est important de lister les critères qui répondent à vos besoins. Dans un premier temps, notez tout ! Puis faites le tri.

Evidemment, on veut tous ce qu’il y a de mieux mais n’oubliez pas que vous avez un budget à respecter. Les futurs acquéreurs ont souvent du mal à le comprendre mais tous leurs critères de recherche ne peuvent pas entrer dans leur budget. Plutôt que de vouloir décrocher la lune, soyez pragmatique et triez vos critères par ordre de priorité. Ne gardez que ceux qui sont essentiels. Cela vous évitera de visiter 50 logements inutilement !